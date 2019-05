"John Wick 4": fecha de estreno, sinopsis, actores y personajes del Capítulo 4

Contrario a lo que muchos creían las aventuras de John Wick no terminaron en “ Parabellum”, y el asesino a sueldo volverá en una cuarta entrega de la franquicia dirigida por Chad Stahelski. Si en la primera cinta se enfrentó a Viggo, en la segunda, a Santino D'Antonio, y en la tercera, a los enviados de la Mesa Suprema ¿quién será el próximo adversario del personaje interpretado por Keanu Reeves?

Tras el éxito de John Wick: Parabellum , que en su primer fin de semana consiguió recaudar US$ 57 millones en la taquilla estadounidense, Lionsgate confirmó la realización de una cuarta película de la franquicia e incluso anunció su fecha de estreno.

Antes de la noticia, el director ya había sugerido que una cuarta película de John Wick estaba en marcha. Durante un "Ask Me Anything" en Reedit, el cineasta comentó en un inicio que la realización de una cuarta película dependería de la recepción de "Parabellum" a nivel de audiencia, pero más adelantó refirió que la continuación sería aún más complicada a nivel de producción y narración.

"Fue difícil (hacer 'John Wick') porque no entendíamos lo que queríamos hacer. Para la número 2 tuvimos que mapear todo un mundo en el que no habíamos pensado antes. Para la 3, ¿cómo nos expandimos y le damos a la audiencia algo creativo, no solo más grande y fresco? Para la 4, estoy seguro de que será más difícil", manifestó.

Asimismo, Keanu Reeves había manifestado su deseo de volver para más películas. El actor comentó a GQ que le gustaría seguir siendo John Wick "hasta donde me duren las piernas".

Para Ian McShane la franquicia podría durar una década entera, y hasta más. "Probablemente en 10 años, John Wick todavía estaría saliendo. Nunca se sabe, Keanu podría estar administrando el hotel (Continental) y todo para entonces", refirió el actor que interpreta a Winston.

¿QUÉ PASARÁ EN “JOHN WICK 4”?

Por el final abierto de John Wick 3 lo más probable es que John y el Bowery King unan sus fuerzas para destruir la Mesa Suprema. El asesino más letal tiene aún más sed de sangre, y tiene una alianza con una organización clandestina que se levantará de las cenizas. Incluso, la nueva cinta podría mostrar todo el reino del Bowery King y cómo funcionan las jerarquías y sus reglas.

A diferencia de la anteriores de las anteriores películas de la franquicia donde el enemigo de John era personas específicas o un grupo, esta vez se enfrentará a una organización mundial que cuando descubra que continúa con vida irá tras él.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “JOHN WICK: PARABELLUM”?



La cinta empieza inmediatamente después de la anterior entrega, y tras terminarse el periodo de gracia de una hora todo el mundo intenta matarlo. John Wick se dirige a Marruecos para dar con la ubicación con el hombre que puede resolver sus problemas. Cuando se encuentra con el Elder este le dice que el precio de su redención en asesinar a Winston.



Una vez que vuelve a Nueva York, John se niega a matar al hombre que le perdonó la vida anteriormente. En tanto, Winston se rehúsa a renunciar al hotel, provocando que la Adjudicator declare al Continental excomulgado, es decir, ya no existe la regla central.

Finalmente, Wick logra vencer a Zero y sus hombres, y se reúne con Winston en la azotea del hotel. Después de negociar con la Adjudicator y para demostrar su lealtad Winston le dispara varias veces a Wick, quien cae desde lo más alto del edificio.

Aunque para todos John Wick ha sido eliminado, se revela que lleva un chaleco antibalas y logra sobrevivir a la caída. El asesino a sueldo aparece mal herido junto al Bowery King, quien de alguna manera también sobrevivió al castigado de la Adjudicator, y ambos dejan claro que tienen un gran problema con Mesa Suprema.

TRÁILER DE “JOHN WICK 4”

Aún es muy pronto para tener un tráiler oficial de “John Wick 4”, ya que “Parabellum” se estrenó apenas el 17 de mayo en Estados Unidos y el 23 de mayo en el Perú.

ACTORES Y PERSONAJES

Entre los actores que definitivamente volverán para “John Wick 4” están Keanu Reeves, Ian McShane y Laurence Fishburne. A ellos podrían unirse Asia Kate Dillon que interpreta a The Adjudicator, Jason Mantzoukas que interpreta a Tick Tock Man, Halle Berry que interpreta a Sofia y Ruby Rose que interpreta a Ares.



Keanu Reeves interpreta a John Wick

Laurence Fishburne interpreta a The Bowery King

Ian McShane interpreta a Winston

Asia Kate Dillon interpreta a The Adjudicator

Ruby Rose interpreta a Ares

Jason Mantzoukas interpreta a Tick Tock Man

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “JOHN WICK 4”?

John Wick 4 tiene programado su estreno para el 21 de mayo de 2021. Sin embargo, todo dependerá de inicio de rodaje y el tiempo de postproducción.