Juego de Tronos 8x05 EN VIVO ONLINE GRATIS: cómo ver el penúltimo capítulo de la octava temporada

Game of Thrones , más conocido como Juego de Tronos en latinoamérica y España, se ha convertido en una pieza clave de la cultura popular televisiva en los últimos años. Ahora, su temporada 8 cerrará un ciclo con el final de la franquicia, sin cerrar la posibilidad de que en un futuro vuelva a modo de spin-off o con una renovada serie de episodios.

Por ahora, todo el mundo está concentrado en el desenlace final del show de HBO , ya que Cersei Lannister no dejará que nadie ocupe el Trono de Hierro más que ella. Por su parte, Daenerys y Jon Snow harán lo posible por vencerla, ya que ambos creen que la 'Madre de Dragones' sería la idónea para ocupar su puesto y gobernar Westeros.

Pero no todo es tan fácil. Los últimos acontecimientos de la serie podrían estar llevando a la joven Targaryen a lo que muchos han denominado como la "Locura Targaryen", un mal de familia que estaría haciendo que Daenerys pierda el control de sus acciones.

¿ Jon dejará que queme a todos los habitantes inocentes de King's Landing con tal de derrocar a Cersei? Conoce aquí toda la información relevante del quinto episodio de la octava temporada de Juego de Tronos y, por supuesto, cómo disfrutar del capítulo gratis sin pagar un centavo y de forma legal.

¿QUÉ PASARÁ EN JUEGO DE TRONOS 8x05?

Por lo visto en el tráiler del quinto capítulo de Juego de Tronos , la 'Última Guerra' está a punto de empezar. Cada bando prepara a sus hombres y sus mejores armas, pero solo uno puede sentarse en el Iron Throne y gobernar los Siete Reinos, ¿Daenerys logrará derrocar a Cersei u otro será el que se siente en el Trono de Hierro?

Después de ver morir a Rhaegal, perder su flota y atestiguar la ejecución de Missandei, Daenerys parece estar dispuesta a tomar el Trono de Hierro a cualquier costo. ¿Eso significa qué incendiará la Fortaleza Roja y asesinará a todos los que están refugiados en la fortaleza?

En el avance, Jon y el ejército del Norte llegan a King's Landing y están listo para luchar por la reina Daenerys; sin embargo, sus consejeros Tyrion y Varys ya no están muy seguros de si ella es la mejor opción para gobernar Westeros (Poniente). ¿Acaso Daenerys seguirá los pasos de su padre? ¿Realmente se convertirá en la 'Reina loca'?

Al final del video se muestra al nuevo amante de Cersei, Euron Greyjoy, mirando al cielo y, segundos después, se escucha el ruido de un dragón. Esto ha originado varias teorías entre los fans del drama de fantasía: algunos seguidores creen que Drogon habría puesto tres huevos, que sus pequeños dragones ya habrían nacido y que es en esta escena que aparecería junto a ellos.

TRÁILER DE JUEGO DE TRONOS 8X05

¿A QUÉ HORA VER JUEGO DE TRONOS 8X05?

El quinto episodio de la octava temporada de Juego de Tronos se estrenará el domingo 12 de mayo a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

España: 3:00 am del lunes 13 de mayo

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

¿CÓMO VER JUEGO DE TRONOS GRATIS POR HBO GO?

HBO Go gratis con cuentas compartidas

Es un poco tonto, pero algunas personas olvidan que sus amigos y familiares también miran Juego de Tronos y posiblemente ellos si hayan conseguido la suscripción de HBO Go.

HBO Go permite utilizar una cuenta de pago hasta en cinco dispositivos diferentes. Esta información es vital para aquellos que se quieren ahorrar un poco de dinero así como para los que no quisieran pagar absolutamente nada y ver el canal de manera gratuita.

No dudes en pensar que alguno de tus conocidos haya contratado HBO Go, la aplicación para ver el canal vía streaming por Internet, ya que podrías pedir prestada la cuenta solo para ver Game of Thrones ese día y disfrutar de todos los capítulos así como en su día de estreno.

Ver HBO Go gratis con un amigo

Otra opción un poco obvia para poder ver HBO Go Gratis es con la ayuda de un amigo. Juego de Tronos es una serie tan popular que es muy probable que nuestros amigos y compañeros también la vean. De ser así, ellos podrían tener en su propia cuenta el la App de pago de HBO.

Si este es el caso, no temas en preguntarles si podrías ver tu serie favorita con ellos. Tal vez en modo de agradecimiento llevarás algo para compartir ese día, pero estarás viendo HBO Go gratis sin pagar nada más que lo que uses en transporte y en comida y, de ser el caso, en una televisión pantalla grande donde se comparta la transmisión.

HBO Go gratis con el mes de prueba

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming por Internet, HBO Go te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás utilizar esta opción.

Está de más decir que si se cumplen los 30 días, el cobro se hará de manera automática para que sigas disfrutando el servicio. Si no quieres que esto pase, tienes que cancelarlo antes de ese tiempo y utiliza otra tarjeta y otro correo para afiliarte otra vez y conseguir HBO Gratis. No será de manera ilimitada, ya que cada correo y tarjeta solo lo podrás utilizarlos una vez.

Si bien con HBO GO y HBO Now puedes visualizar tus series de manera gratuita por un tiempo de prueba limitado, lo más recomendable es continuar el servicio de pago cancelando sus montos correspondientes cada mes: