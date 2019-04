Justin Bieber y Hailey Baldwin revelan cómo son sus apodos de pareja y las redes se enternecen

Justin Bieber y Hailey Baldwin han dado mucho que hablar desde que anunciaron su matrimonio. Su relación ha pasado por muchos escándalos desde que el cantante terminó con la ya conocida Selena Gomez , pero parece que hoy en día él está más feliz que nunca.

La pareja demostró esto en sus redes sociales al revelar sus apodos cariñosos que se dicen cuando están juntos. Estos nombres son usuales en parejas de todo el mundo, pero cada una utiliza un nombre diferente que normalmente significa algo para ambos.

En el caso de Justin Bieber, una foto reciente habría dejado al descubierto que él le dice a su actual esposa "Bean", traducido al español como "frijolito". En la foto ella se muestra tomando una foto frente al espejo y él lo ha publicado con el comentario "This is my bean".

Por su parte, Hailey Baldwin también publicó recientemente una foto en su Instagram personal donde se ve a Justin Bieber con ella dándose besos en lo que parece una máquina para hacer fotos. Su comentario es "my only bubba", que podría traducirse como "mi único niño".