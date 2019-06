Keanu Reeves: Mira su memorable cameo en la película "Always be my maybe" de Netflix | VIDEO

Keanu Reeves es una de las estrellas más exitosas de la industria de Hollywood en la actualidad. El estreno de "John Wick", superando a "Avengers: Endgame", y su participación en la película "Always be my maybe" han hecho que el actor de 54 años acrescente su fama en la nuevas generaciones.

La comedia romántica de Netflix "Always Be My Maybe" se estrenó el viernes 31 de mayo. La cinta cuenta con la participación de los actores Ali Wong (Sasha) y Randall Park (Marcus). Pero es un cameo de Keanu Reeves, interpretándose así mismo, el que se llevó los halagos de los suscriptores de la plataforma digital.

"Los amigos de la infancia Sasha y Marcus se pelean y no hablan durante 15 años. Pero cuando Sasha, ahora una chef famosa en Los Ángeles, regresa a su ciudad natal de San Francisco para abrir un nuevo restaurante, se encuentra con su viejo amigo, un músico que aún vive en casa y trabaja para su padre. Aunque los dos se resisten a reconectarse, pronto encuentran que las chispas viejas, y quizás algunas nuevas, están ahí", dice la sinopsis oficial de la película.

Keanu Reeves interpreta el interés amoroso de Sasha y realiza una hilarante entrada en la película. La participación del actor de origen libanés hizo que un usuario de Twitter creara una cuenta llamada "Keanu Reeves Walking to Music" para realizar divertidos cambios de música a la secuencia.

El conocido Neo de "Matrix" nació en Beirut, Líbano, el 2 de septiembre de 1964. Cabe indicar que Keanu Reeves es uno de los actores más queridos de los fanáticos.

Su vida alejada de los lujos de una estrella internacional y su carisma han hecho que Keanu Reeves vuelva a la palestra como el actor favorito del momento tras el estreno de "John Wick 3: Parabellum"