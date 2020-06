Millones de personas en todo el mundo sufren de ansiedad, cuadro que suele afectar sus vidas. Una de ellas es Kendall Jenner , una de las modelos más conocidas y queridas de la actualidad.

Recientemente, la joven manifestó que desea ayudar a quienes se encuentren en su misma condición. Esto lo hizo por medio de una conexión virtual con “Good Morning America”.

Ahí señaló que ha celebrado una alianza con la Mental Health Coalition, con la que quiere ofrecer información acerca de este tipo de problemas mentales. Con ello, ambos ayudarán a destruir los estigmas que muchos tienen contra quienes padecen ansiedad. “Sinceramente, lo que espero conseguir es que la gente sepa que no está sola”, dijo.

Kendall Jenner no solo habló sobre la iniciativa, sino que también rememoró algunas experiencias relacionadas con la ansiedad. “Recuerdo la sensación de no ser capaz de respirar y de acudir a mi madre y decirle ‘Mamá, siento que no puedo respirar. Algo va mal’”, apuntó.

“En mi caso, tengo días buenos y otros donde tengo mucha ansiedad, así que en realidad voy y vengo (...) Los días en los que no tengo mucho que hacer tiendo a ponerme muy ansiosa. Así que para calmarme normalmente leo un libro o medito”, añadió.

