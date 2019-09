Kendall Jenner reveló que evitó conocer a Brad Pitt por un singular motivo

El pasado 30 de agosto, Brad Pitt asistió al evento de servicios dominicales organizado por el rapero Kanye West, esposo de Kim Kardashian, y su presencia sorprendió a más de uno, incluida a Kendall Jenner.

Durante una entrevista en el programa “The Tonight Show”, con Jimmy Fallon, Kendall Jenner reveló que estaba tan emocionada de ver a la estrella de cine que entró en pánico y prefirió retirarse del lugar.

"Él estaba allí" , dijo. "Creo que ha estado un par de veces, pero esa fue la primera vez que estuvo allí cuando yo estuve allí. Y literalmente me fui temprano. Acabo de ver 'Once Upon a Time Hollywood' y fue muy bueno, y él mejora con la edad ", reveló entre risas.

Cuando Jimmy Fallon le preguntó a Jenner por qué no quería encontrarse con el actor de Hollywood, ella respondió: “¿No hay un dicho que dice: ‘nunca conozcas a tu superhéroe favorito’ o algo así? No lo sé, solo lo amo tanto que pensé ‘voy a dejar esto acá y partir’. ¡Me pongo tan nerviosa!”.

Jenner también habló sobre su familia, incluso contando detalles sobre su nuevo sobrino, Psalm West, de 3 meses.

"Todo está bien", dijo sobre el cuarto hijo de Kim Kardashian West y Kanye West . "Es increíble. Es tan adorable".