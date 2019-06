Kim Kardashian debe darle una triste noticia a su hija North West y no sabe cómo hacerlo | VIDEO

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians”, Kim Kardashian reveló que el hámster de su hija North West falleció y que aún no se lo ha dicho.

En un episodio del programa reality, la socialité se muestra confundida ya que no sabe cómo decírselo a su pequeña hija.

Kim Kardashian aparece en el video hablando por teléfono con su hermana, Khloé Kardashian cuando de pronto, su asistente le da la mala noticia.

“¿Está muerto?”, pregunta Kim Kardashian, mientras Khloé, quien está al teléfono no entiende lo que sucede: “¿Qué?”.

Kim Kardashian dice: “No tengo tiempo para un hámster muerto”; sin embargo, su preocupación se incrementa cuando realmente comprueba el estado de la mascota de su hija.

"(North) está en la escuela. No sé cómo le voy a decir: 'Por cierto, tu hámster murió' ”, le dice Kim Kardashian a su hermana, para luego explicarle que es el único animal con el que realmente su hija se ha encariñado.

Sin embargo, la situación no culminó ahí, pues Kim Kardashian le echó la culpa de lo ocurrido a Khloé Kardashian, debido a que ella fue quien le regaló la mascota a North West: “Por esto tu no le regalas una mascota a alguien [...] No vuelvas a hacerme esto, literalmente te odio”.

Por lo que Khloé Kardashian respondió en broma: “¿También vas a hacer que me maten?”.

Como se recuerda, Khloé Kardashian le regaló a North West el hámster durante una salida, ya que ella quería que el tiempo que pasara con su sobrina sea realmente memorable.