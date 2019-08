Kim Kardashian demuestra así su gratitud a Paris Hilton: "Haría cualquier cosa por ella" | FOTOS

Al parecer, Kim Kardashian no olvida a las personas que alguna vez le dieron una mano e impulsaron su carrera en la televisión y el modelaje antes que se convirtiera en la celebridad que es ahora.

En un nuevo avance del reality show “Keeping Up With the Kardashians”, la socialité aseguró que haría cualquier cosa por Paris Hilton, pues gracias a ella es una reconocida celebridad en el mundo del entretenimiento.

En el adelanto del reality, Kim Kardashian le contó a su hermana Khloé que Paris era su jefa cuando ella participaba en su programa de televisión "The Simple Life".

“Realmente me gustaría hacer cualquier cosa por ella, literalmente, me dio una carrera… Hay mucho de mí por ser leal a una persona y ser una gran ayuda”, explicó Kim Kardashian.

Aunque Kim solo acomodaba el ropero o cuidaba a los perritos de Paris Hilton, la esposa de Kanye West aprendió mucho y pudo formar su propia carrera como socialité.

Ante esto, Khloé la felicitó por ser leal a su mentora. Además, Kim explicó que no tiene ningún problema en admitir que le debe su fama a Paris Hilton, pues aunque ella ahora es una reconocida empresaria y estrella de la televisión, reconoce cómo y con quién comenzó.

Es por esto que Kim Kardashian aceptó participar en el video musical: "Best Friend’s Ass", el cual fue publicado en YouTube el pasado 24 de mayo del 2019. Hasta el momento, dicho videoclip cuenta con más de 2 millones de reproducciones.