Kim Kardashian se ríe de la broma de "quitarse las costillas" y acredita su cintura de avispa a una dieta vegana

Kim Kardashian causó un revuelo en las redes sociales por un reciente rumor sobre la modelo quitándose las costillas para lucir una verdadera cintura de avispa. Ahora, la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" ha salido a desmentir cualquier falsa declaración sobre su figura "natural".

En un clip de la hsitoria de su Instagram personal, Kim Kardashian aparece conversando con Anastasia Soare, la fundadora de la compañía de cosméticos Anastasia Beverly Hills, donde ella le pregunta directamente cómo es posible que una madre de tres pequeños con 38 años tenga una cintura de avispa como ella.

"¿Te quitaste las costillas?" le pregunta ella a lo que Kim responde "creo que ser vegano ayuda mucho. Se ve realmente pequeña hoy" seguida de una risa junto a Soare diciéndole que así se ve todos los días.

¿Será cierto? Por ahora solo se tiene su palabra como verdad. El veganismo ha creado todo un movimiento mundial para la protección de los animales y muchos adolescentes han seguido estas dietas para sentirse mejor o ser saludables. La verdad es que sin un buen asesoramiento de un nutricionista, los recién iniciados no podrán conseguir todo lo que su cuerpo necesita para desarrollarse de manera plena.