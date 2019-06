No pueden olvidarla: Kinsey Sue afirma que jugadores del Liverpool le enviaron "coquetos" mensajes

Kinsey Wolanski ha dejado la boca abierta a más de uno esta semana. La llamada "espontánea" de la Champions League hizo noticia por colarse durante la final del Liverpool vs Tottenham en ropa de baño, parando el juego por un momento y dándole publicidad gratuita a su novio Vitaly Zdorovetskiy.

Era de esperarse que en estos casos muchas personas intentaran contactarla, ya sea por su belleza o por descubrir cómo hizo para poder ingresar a la cancha durante un partido tan importante. Lo que nadie esperaba era que los mismos jugadores fueran los que intentaran llegar a ella.

Según "The Sun", algunos jugadores del Liverpool le enviaron mensajes privados en sus redes sociales. Ella describe los mismos como "coquetos" y que en el momento pensó que eran otras personas hasta que abrió los perfiles oficiales de donde le enviaban estos mensajes.

"Uno me envió emoticonos de corazón,y otro me dijo 'te he visto en el partido'. No tenía ni idea de quiénes eran estos futbolistas. No respondí porque ya tengo novio" comentó Kinsey Sue al medio agregando que no revelaría ningún nombre y que aprovecharía este momento de fama que ha ganado con sus acciones.