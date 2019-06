Jordyn Woods le reveló a Kylie Jenner lo que pasó con Tristan Thompson entre lágrimas La modelo y empresaria apareció en la nueva promoción de “Keeping Up With the Kardashians”.

