Eugenio Casnighi consiguió algo poco visto en eventos como el MET Gala 2024: opacar a la famosa Kylie Jenner. El modelo italiano trabajó como acompañante de la menor de las Kardashian en la alfombra roja de la edición de 2023 del evento de moda. Su belleza llamó la atención de las redes sociales y, al poco tiempo, ya era un viral. Los reflectores que debían estar con Kylie se dirigieron al antes desconocido personaje que, de un momento a otro, alcanzó el resplandor efímero de la popularidad virtual.

Casnighi contó, en su cuenta oficial de TikTok, que no fue el único despedido para la edición del MET Gala 2024. Recibió las llamadas de otros colegas que también fueron informados, días antes de la celebración de la moda, que ya no formaban parte del equipo de trabajo.

No solo habría pasado eso. El ahora influencer dijo que, además, los responsables de la organización del MET Gala también habrían hecho más rígido el contrato de confidencialidad para sus trabajadores.

De esta manera, según Casnighi, los empleados del MET Gala no podrían subir ningún tipo de contenido sobre el evento de moda en sus redes sociales personales. ¿No quieren que otra de sus estrellas sea opacada por un trabajador? Esa es la pregunta que ha surgido entre los usuarios de las redes.

El modelo italiano junto a Kylie Jenner en el MET Gala 2023 (Foto: Eugenio Casnighi / Instagram)

¿QUIÉN ES EUGENIO CASNIGHI?

Eugenio Casnighi es un modelo italiano que se hizo famoso en el MET Gala 2023 por acompañar a Kylie Jenner en el evento de moda. La apariencia del influencer llamó la atención de las redes sociales y, al poco tiempo, se convirtió en un viral. Esto, sin embargo, le habría costado el trabajo, ya que lo despidieron para la edición 2024.

“Me despidieron porque me volví viral el año pasado. Literalmente me dijeron: ‘Lo hiciste sobre ti, así que ya no podemos tenerte trabajando allí. Lo lamento’”, contó la personalidad de redes sociales en TikTok.

Agregó que él solo hizo su trabajo y, por ende, no pudo evitar ser captado para las cámaras ni tampoco frenar que la gente se interesara en su figura a través de las redes sociales.

“El año pasado, me dijeron que iba a estar con Kylie Jenner toda la noche y la ayudé en todo lo que necesitaba. Fue cuando la gente tomó fotos de la celebridad real, no de mí, y estaba junto a ella, por supuesto que terminé en la foto y me culparon”, dijo el modelo.

¿DESDE CUÁNDO TRABAJABA EN EL MET GALA?

Eugenio Casnighi trabajó en el MET Gala durante 2022 y 2023. Su trabajo era ser presentador y acompañar a las celebridades del evento de moda durante su paso por la alfombra roja.

“Es viernes y la Met Gala es el lunes, y hoy me informaron que me cortaron, me despidieron porque me volví viral el año pasado”, dijo a sus miles de seguidores en TikTok.