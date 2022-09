Más de 24 millones de peruanos tendrán elegir a sus nuevas autoridades este domingo 2 de octubre. Pese a que falten unos días para cumplir con el deber cívico, muchos ciudadanos no saben dónde votar o si son miembros de mesa. Echa un vistazo a la siguiente información en Depor para que no te pierdas de ningún detalle de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Cabe mencionar que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que se puede acudir a votar con el DNI vencido, pues el organismo del estado no quiere que haya algún contratiempo de cara al evento.

El único detalle que deberías tomar en cuenta es el padrón electoral para las elecciones, pues cerró el pasado 2 de octubre de 2021 y, si cambiaste los datos después de esa fecha, tu centro de votación será el que se encuentra registrado en tu identificación previo a la mencionada actualización.

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló cuáles son los pasos a seguir para acudir a los comicios. Así que no tendrás excusa para acudir a votar por los futuros representantes de la zona en donde vives. El único detalle que deberías tener en cuenta es el tráfico, pues este domingo será complicado transitar con normalidad.

Asimismo, si tienes dudas respecto a la ley seca por las elecciones, en esta nota te mostraremos los horarios y lo que dice la ley para que evites romperla y tener problemas con las autoridades.

¿Dónde puedo ir a votar por las elecciones?

Si eres uno de los pocos que desconoce cuál será su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, tienes que seguir los siguientes pasos indicados por la ONPE:

Ingresar al portal web de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ o haz clic en este LINK.

o haz clic en este LINK. Escribir tu número de DNI.

Hacer clic en “ Consultar ”.

”. Luego clic en “Consultar”, saldrán tus datos (nombres, apellidos, DNI, distrito) y podrás conocer dónde te toca votar y si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Votaciones del domingo: ¿a qué hora son?

Pese a que las Elecciones Regionales y Municipales 2022, oficialmente, comienzan a las 7:00 a.m. y terminan 5:00 p.m., la ONPE brindó un horario escalonado con el objetivo de evitar aglomeraciones en los puntos de votación por la pandemia:

Electores en grupos de riesgo: si eres un adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad o de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario:

si eres un adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad o de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario: Electores en general: De 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

De 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Si no perteneces a un grupo de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario, según el último dígito de tu DNI: 1, 2, 3 y 4 (7:00 a. m. a 11:00 a. m.) y 5,6, 7, 8, 9 y 0 (11:00 a. m. a 5:00 p. m.)

Información de la ONPE para las presentes elecciones

¿Cómo sé si soy miembro de mesa para los comicios?

Para este detalle, la misma web de ONPE te brindará los datos específicos para saber si eres un miembro de mesa por medio del siguiente enlace. Así como el número de tu mesa de sufragio, el número de orden, y la dirección del local de votación, añadiendo una referencia para ubicar el inmueble del domingo 2 de octubre.

#ERM2022 🗳️🇵🇪 | Miembro de mesa, recuerda que con #ONPEduca puedes capacitarte o reforzar tus conocimientos sobre la labor que cumplirás en las elecciones del 2 de octubre, ¡sin salir de casa!



🌐 Ingresa en este enlace ➡https://t.co/pyjnjGZplQ pic.twitter.com/1QFYxtHiXD — ONPE (@ONPE_oficial) September 28, 2022

Ley Seca: ¿cuándo y a qué hora es?

Por su parte, la Ley Seca comienza a las 8:00 a.m. del sábado hasta las 8:00 a.m. Esto quiere decir que las tiendas y distribuidoras no podrán vender ni proporcionar clandestinamente bebidas alcohólicas.

“Desde las 8:00 horas del día anterior al día de la votación, hasta las 08:00 horas del día siguiente de las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio”, dice textualmente la Ley Orgánica de Elecciones.

