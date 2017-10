Cuando Diego Maradona mencionó su nombre, Cristiano Ronaldo, se puso de pie, mientras todos los presentes aplaudieron. Besó a su novia y a su hijo. Mientras que las cámaras aprovecharon en captar las reacciones de Lionel Messi y Neymar.

De hecho, los directores de la transmisión esperaban algún gesto de incomodidad por parte del argentino o el brasileño. Pero fue todo lo contrario porque 'Ney' no se cansó en aplaudir al elegido como 'The Best'.

Por su lado, junto a su esposa, Lionel Messi sonrió y se unió a la ovación a Cristiano Ronaldo. Sin duda, un gesto del argentino que se ha convertido en viral durante la premiación a los mejores del fútbol.

Con ello, tanto la 'Pulga' como 'CR7', confirman una vez más que la enemistad entre los dos es puro invento y enfrentamiento entre sus hinchas. "Me alegra que 'Leo' y 'Ney' estén aquí", dijo el portugués en su discurso tras recibir 'The Best'.