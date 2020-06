Maribel Guardia es una actriz muy activa en redes sociales y a sus 61 años ha demostrado que el deporte es su mejor aliado para mantenerse en forma. Recientemente, la actriz compartió una fotografía de su silueta en una publicación de Instagram y sorprendió a más de uno, incluyendo a su colega Alicia Machado.

Resulta que Guardia compartió una instantánea de su figura desde el gimnasio de su casa y Machado aprovechó la sección comentarios de la red social para preguntarle a su colega sobre su dieta secreta para mantenerse en forma.

“Meribel reina, siempre he querido preguntarte algo. Lo haré por acá (por Instagram) y si quieres me respondes por privado. Yo quiero saber qué comes. Cómo es tu dieta o alimentación. Es la clave, pero es lo que me falla. Gracias reina, sabes que te admiro y quiero mucho”, fue la consulta pública de la exreina de belleza.

No es la primera vez que un personaje público recurre a las redes sociales para pedir tips de belleza a Maribel Guardia, una de las actrices costarricenses con mayor éxito en el mundo de las telenovelas mexicanas y de envidiable figura.

Cabe mencionar que en esta ocasión, Maribel decidió no responder sobre su dieta, pero anteriormente sí se ha referido a su alimentación en base de verduras, frutas y vitaminas.

Alicia Machado le pide consejo de alimentación a Maribel Guardia. (Foto: Instagram)

