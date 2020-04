Martín Vizcarra | Hoy hemos ratificado que el Bono Familiar Universal máximo en un mes, ya que llegar a más de 6 millones de familias no es sencillo, y más si están repartidos en 4 regiones, no solo a las zona urbana y urbano-marginal, sino también a la rural. Estamos trabajando para poder llevar este bono a todo la población.

Martín Vizcarra | La próxima semana tendremos 800 camas más de hospitalización en las Torres de la Villa Panamericana. Hemos sacado la normal del intercambio prestacionario de salud, ahora es el Sistema Nacional de Salud, para que los pacientes asegurados y no asegurados se atiendan a nivel nacional.

Martín Vizcarra | Tenemos una disponibilidad de 5,258 camas disponibles, de las cuales 3,765 camas están ocupadas. Las camas UCI que tenemos en total son 719, de las cuales las que están siendo usadas 554, solo hay 165 disponibles de camas UCI. El problema es que de las 165 están en regiones, felizmente, no tenemos necesidad de hospitalización.

Martín Vizcarra | No es posible que se vean videos de hacer colas por cerveza, en pleno estado de emergencia y sin cumplir con las medidas de seguridad. Hay que cuidarnos entre todos, así seas joven y más resistente, pero si llegas a casa y compartes casa con personas en riesgo, puedes aumentar los casos y las muertes. Hay que ser solidarios.

Martín Vizcarra | No hay la conciencia real de la magnitud del problema y eso es lo que nos preocupa y tenemos que cambiar. Llegará un momento en el que se va a suspender el estado de emergencia, pero no las medidas sanitarias y de seguridad. Ello no debe cambiar, son costumbres que deben continuar, aún después de que se levanten las medidas.