En vista de que las las Elecciones Generales tendrán lugar el domingo 11 de abril, la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) tiene la misión de brindar todos los detalles oportunos acerca de la selección de los miembros de mesa para este 2021. Se ha priorizado a electores jóvenes para ocupar los puestos de miembros de mesa, debido a que mayores de 65 años son más vulnerables al COVID-19. No te pierdas toda la información que tenemos preparada para ti.

La ONPE anunció que ya se seleccionó a los ciudadanos entre los cuales se sorteará a los miembros de mesa. Para elegir a los 25 candidatos por cada una de las 86,488 mesas de sufragio que se instalarán, el organismo electoral seleccionó a los ciudadanos con mayor grado de instrucción de cada mesa o a los que aún no hayan realizado dicha labor.

A poco más de dos meses de los comicios, te damos a conocer que el pasado viernes 29 de enero se realizó el sorteo para designar al presidente, secretario y tercer miembro de cada mesa electoral, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Una vez que se conozcan los nombres, se pasará al periodo de tachas. Tras ello, la lista definitiva se publicará el lunes 15 de febrero

Las elecciones de 2021 serán los primeros comicios a realizarse en medio de la pandemia en el Perú. (Foto: Andina/ Difusión)

Miembros de mesa: ¿Cuánto se les pagará y horario?

En las elecciones de abril, los miembros de mesa recibirán una compensación de 120 soles por asumir su deber y otros 120 soles en una eventual segunda vuelta. Para la votación, las mesas de sufragio se instalarán desde las 07:00 horas y cerrarán a las 19:00, a fin de tener una elección segura.

¿Qué pasa si no cumplo como miembro de mesa?

Si fuiste sorteado miembro de mesa (titular o suplente), es tu deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, deberás pagar una multa por omiso a la instalación de mesa. En el caso de que no cumplas con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, tendrás que pagar dos multas: una por omiso a la instalación de la mesa y la otra por omiso al sufragio.

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?

Candidatos y personeros de las organizaciones políticas

Funcionarios y empleados de los organismos electorales

Miembros del Ministerio Público que realizan funciones relacionadas a delitos electorales

Autoridades políticas

Funcionarios de Defensoría del Pueblo

Miembros en actividad de las FF.AA y la PNP que hagan actividades relacionadas a los comicios

Miembros de mesa: protocolo contra el COVID-19

El uso de mascarilla y careta, además del distanciamiento físico y la higiene de manos.

Mantener el distanciamiento físico no menor de metro y medio.

Lleva tu lapicero de tinta azul para que emitas tu voto en las elecciones y prevenir contagios de coronavirus

¿Cuándo son las Elecciones 2021 en Perú?

De acuerdo a lo estipulado, el próximo domingo 11 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2021, donde elegiremos al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. No obstante, en los últimos días se han hecho diversas propuestas acerca de un posible aplazamiento del acto democrático.

