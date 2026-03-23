A la par del inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) también dio el primer paso para el desarrollo de la etapa Institución Educativa de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, que movilizará, en el ámbito nacional, a alrededor de 4 millones de estudiantes de colegios públicos y privados.

Para garantizar el éxito y la organización de este despliegue, que promueve la participación activa de todos los estudiantes desde sus propias aulas, el Minedu publicó la Resolución Viceministerial N.º 034-2026-MINEDU, que aprueba la norma técnica con las disposiciones oficiales para esta etapa y articula las acciones organizativas con los procesos pedagógicos.

La norma también establece las orientaciones para la integración de los juegos en el desarrollo de la primera Unidad Didáctica en el Área de Educación Física, y dispone de forma flexible que cada escuela seleccione los deportes en los que participará, de acuerdo con la infraestructura con la que cuente.

Al respecto, la ministra de Educación, Esther Cuadros, afirmó que, en comparación con las competencias tradicionales, el gran diferenciador de estos juegos radica en su profunda apuesta por la educación integral, yendo mucho más allá del simple rendimiento físico.

Asimismo, indicó que esta etapa busca fomentar el desarrollo armónico de la personalidad, consolidar la salud como estilo de vida y asegurar el bienestar socioemocional a largo plazo bajo un enfoque de inclusión e igualdad.

Anotó que los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos se han consolidado como el escenario estratégico y fundamental para la identificación del talento deportivo en el país, al tiempo que promueven una sana competencia mediante la práctica constante de valores como el respeto, la honestidad, el juego limpio, la equidad y el trabajo en equipo.

Los directivos, docentes y miembros de la comunidad educativa que deseen obtener más información y conocer a fondo los lineamientos para implementar la etapa Institución Educativa pueden revisar el texto completo de la resolución viceministerial en la página web de los juegos (www.gob.pe/jedpa) o en sus redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok.