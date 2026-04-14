El Mundial 2026 no solo promete emociones por lo que ocurrirá en las canchas, sino también por las historias que las rodean. Para algunos futbolistas latinoamericanos el torneo representa la última oportunidad de brillar en la máxima cita del fútbol; para otros, en cambio, marcará el comienzo de un sueño largamente esperado.

El certamen se perfila como un posible punto de quiebre generacional para varias selecciones de la región: referentes históricos que, de ser convocados, podrían disputar su última Copa del Mundo, y jóvenes talentos listos para asumir un rol más protagónico. En esa línea, la casa de apuestas deportivas online Betsafe analiza algunos nombres que podrían marcar este proceso de transición.

Figuras que podrían estar ante su último Mundial:

Lionel Messi. Con más de 20 años de trayectoria, el capitán argentino llegaría a su sexta Copa del Mundo siendo el máximo goleador de su selección —superando los 100 goles— y el jugador con más partidos disputados con la albiceleste. En sus méritos destacan la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022, además de múltiples títulos de clubes y balones de oro. A sus 39 años, todo apunta a que será el cierre definitivo de su carrera en los mundiales. Neymar Jr. Neymar tiene más de 15 años en la élite y es considerado el máximo goleador histórico de Brasil, con más de 75 goles. Ha conquistado títulos como la Copa Confederaciones 2013, la Copa Libertadores y la UEFA Champions League. Sin embargo, las lesiones recurrentes en los últimos años y el desgaste físico marcarían su despedida de los mundiales. Enner Valencia. Con más de 15 años de trayectoria, el delantero ecuatoriano se ha consolidado como el principal referente ofensivo de su selección, superando los 40 goles internacionales. Ha disputado los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022, torneo en el que destacó como capitán y figura clave del equipo. En ese contexto, el 2026 marcaría su tercera participación en una Copa del Mundo y, posiblemente, la última de su carrera, considerando el desgaste físico y el recambio generacional que atraviesa su selección. Guillermo Ochoa. Desde su debut en 2004, ha participado en los mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ha superado los 150 partidos con la selección mexicana y ha sido ganador de la Copa Oro en múltiples ocasiones, su experiencia lo mantiene vigente, aunque a los 41 años todo indica que será su despedida. James Rodriguez. Con casi 20 años de trayectoria, el centrocampista colombiano suma más de 30 goles con su selección, fue figura del mundial 2014 y podría disputar su última copa del mundo marcado por el desgaste físico y el cierre de un ciclo en los cafeteros. Su experiencia y calidad lo mantienen como referente, pero todo indica que será su despedida del máximo torneo de fútbol.

Talento joven que quiere dar el salto en su primera Copa del Mundo

Endrick Moreira. El delantero brasileño del Olympique de Lyon registra tres goles y cuatro asistencias en nueve partidos en la temporada 2025-2026, cifras que lo posicionan como una alternativa interesante en el frente de ataque. En ese contexto, su proyección cobra mayor relevancia ante la lesión de Rodrygo, lo que podría abrirle espacio en la consideración de cara al Mundial de 2026. Además, el técnico Carlo Ancelotti no descarta su participación, lo que refuerza sus opciones dentro de la selección. Franco Mastantuono. El joven de 18 años fue una de las sorpresas de la temporada en el Real Madrid; sin embargo, una lesión de pubalgia y su posterior baja en el rendimiento han reducido su protagonismo en el equipo. A nivel de selección, el argentino debutó en la victoria por 1-0 ante Chile en las Eliminatorias y ahora tiene el reto de sumar minutos para asegurar su lugar en la lista definitiva de jugadores que disputarán el Mundial. Kendry Páez. El mediocampista ecuatoriano ha sido cedido a River Plate por 18 meses, con opción de retorno anticipado al Chelsea FC a mediados de 2026. Su principal objetivo es recuperar protagonismo y sumar minutos que le permitan llegar al Mundial en óptimas condiciones. Sin embargo, pese a no tener continuidad en el club argentino, el técnico Sebastián Beccacece ha demostrado que cuenta con él dentro de su planificación. Incluso si no logra consolidarse en River Plate, su lugar en la selección de Ecuador no estaría en riesgo de cara a la próxima Copa del Mundo. Santiago Giménez. Su ausencia en las filas del AC Milan se ha prolongado por casi cinco meses, periodo en el que el delantero mexicano ha trabajado en su recuperación tras una cirugía de tobillo. Su evolución ha sido favorable y tanto el club como el propio jugador apuntan a su regreso en el corto plazo. Su vuelta resulta clave para retomar ritmo competitivo y consolidarse como una opción de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jhon Durán. El delantero colombiano de 22 años, fue fichado en febrero de este año por el Zenit de San Petersburgo de Rusia. Desde su llegada, ha disputado seis partidos, en los que suma dos goles en más de 200 minutos. Si bien continúa en la pelea por un lugar en el Mundial 2026, su irregularidad a nivel de clubes —tras su paso por el Fenerbahçe y su reciente incorporación al conjunto ruso— genera dudas sobre su continuidad en la selección. No obstante, su potencial lo mantiene como una alternativa en consideración.

En ese escenario, México/Estados Unidos/Canadá 2026 no solo definirá al próximo campeón del mundo, sino también qué selecciones logran gestionar mejor este proceso de transición. La convivencia entre referentes y nuevas figuras será clave en el rendimiento de los equipos, en un torneo donde la experiencia puede marcar diferencias, pero donde el recambio ya empieza a tomar protagonismo.

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