"El mundo oculto de Sabrina": ¿morirá un Spellman? Foto del creador sugiere esto

"El mundo oculto de Sabrina" ("Chilling Adventures of Sabrina" en su idioma original) , seguirá su historia con una tercera y cuarta temporada a través de Netflix. Cada uno de las entregas contará con ocho episodios que contará el desenlace que tendrá Sabrina, la familia Spellman y sus amigos.

En la segunda parte de la serie, Sabrina exploró su lado más oscuro, curiosa por aprender más sobre su herencia, mientras luchaba por mantener sus amistades en el mundo mortal. La joven bruja estuvo atrapada en un profano triángulo amoroso entre el atractivo brujo Nicholas Scratch y el bueno y honesto mortal Harvey Kinkle.

La segunda temporada terminó cuando la joven bruja orquestó un plan para atrapar al Señor Oscuro y regresarlo al infierno, pero es tan poderoso que logró escapar sin problemas.



Entonces, todos se dan cuenta que la única forma de encerrarlo es a través de Nick, quien debe confinar el espíritu del Señor Oscuro dentro de él. El brujo entonces le dice a Sabrina que la ama y absorbe a Lucifer antes de que Ambrose lo someta a un hechizo para dormir.



Al final, el grupo transporta el cuerpo de Nick a las minas, donde Harvey, Roz y Theo evitaron, por su parte, que las puertas del infiero se abrieran. En los últimos minutos, Lilith le regresa sus poderes a Sabrina, a la verdadera Miss Wardwell y se lleva a Nick, pero Sabrina, ya reunida con sus amigos, les dice “vamos al infierno a recuperar a mi novio”. Es decir, el 'Fright Club' viajará al mismo infierno próximamente.



Hasta el momento no se han dado detalles de las grabaciones de la tercera temporada o como es que irá la historia, pero el creador de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa, ha publicado en sus redes sociales una imagen con el texto: "¿cuál de las Spellman morirá?"



Esta foto e imagen ha hecho explotar las redes, ya que los seguidores de Sabrina han comenzado a crear millones de teorías y aquí las tenemos.

El creador de Sabrina compartió una tétrica fotografía que se ha prestado a muchas teorías (Foto: Instagram) El creador de Sabrina compartió una tétrica fotografía que se ha prestado a muchas teorías (Foto: Instagram) El creador de Sabrina compartió una tétrica fotografía que se ha prestado a muchas teorías (Foto: Instagram)

¿QUÉ PASARÁ CON LAS SPELLMAN EN LA TERCERA TEMPORADA?

El creador de Riverdale y Sabrina ha hecho que las redes sociales exploten, ya que publicó una tétrica fotografía de una reciente jornada de rodaje en el pueblo de Greendale y los fans han comenzado a crear diversas teorías sobre la tercera temporada.



Roberto Aguirre-Sacasa, ha compartido la imagen de una mujer vestida de negro caminando por un solido bosque y el texto que le acompaña es: "¿cuál de las Spellman morirá?"



Será que en esta nueva entrega morira una de las tías favoritas de Sabrina, pero lo raro es que ellas pueden revivir si son enterradas en el encantado cementerio que tienen en el patio de su casa o, ¿esta vez no será así?



O quizás esto es parte de un nuevo plan que la protagonista creará para salvar a su novio Nick que ha caído en un profundo sueño al atrapar al Señor Oscuro.



Solo queda esperar al estreno de los nuevos episodios y esto se dará en algún momento del 2020, ya que será difícil que se estrené en Halloween.



"No creo que lleguemos a tiempo para Halloween. No tengo ni idea," afirmaba Aguirre-Sacasa, que al mismo tiempo está trabajando en la cuarta temporada de 'Riverdale' y en su spin-off, 'Katy Keene'