El baloncesto mundial vivirá uno de sus momentos más esperados del año con la celebración del NBA All-Star 2026, que se disputará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, Los Ángeles, recinto de última generación y nueva casa de los LA Clippers. El evento reunirá a las máximas estrellas de la liga en un espectáculo que combina deporte y entretenimiento, y atraerá la atención de millones de fanáticos en todo el mundo.

Este año, el NBA All-Star presenta un formato inédito que busca elevar la competitividad del espectáculo. En lugar del tradicional duelo entre Conferencia Este y Oeste, competirán tres equipos: Usa Stars, Usa Stripes y Worls, conformados por jugadores estadounidenses y estrellas internacionales. El mini torneo enfrentará a todos contra todos, poniendo a prueba talento, ritmo e intensidad desde el salto inicial.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, el favoritismo para quedarse con el título del NBA All-Star Game 2026 está repartido. USA Stripes y World parten como principales candidatos, ambos con una cuota de 2.65, mientras que USA Stars aparece ligeramente detrás con 2.90, anticipando una definición cerrada y de alto voltaje entre los tres equipos.

En el Rising Stars Challenge, también se marcan tendencias claras. Team Melo es el principal favorito para llevarse el título con una cuota de 2.00, seguido por Team T-Mac con 3.50 y Team Vince con 4.50, mientras que Team Austin aparece como la sorpresa con una cuota de 10.00.

El All-Star Weekend se completa con los tradicionales concursos que elevan el espectáculo. El Concurso de Clavadas promete devolver la espectacularidad aérea con jóvenes talentos listos para sorprender al público, mientras que el Concurso de Triples anticipa una batalla de precisión entre los mejores tiradores de la liga.

Más allá de la competencia en la cancha, el NBA All-Star 2026 será un espectáculo integral que incluirá presentaciones musicales de Cortis, Ludacris y Shaboozey; la participación de celebridades en el tradicional NBA Celebrity Game, experiencias interactivas para los fanáticos y una cobertura mediática global que convierte a este evento en una de las vitrinas deportivas y publicitarias más importantes del mundo.

