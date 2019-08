Netflix: esta es la lista de cancelaciones de series que no volverán con una nueva temporada

La plataforma de Netflix es reconocida en todo el mundo por la gran calidad de sus series y películas, donde la compañía invierte activamente para que se desarrolle nuevo contenido renovando su catálogo cada mes.

No obstante, así como nuevas series, temporadas o films llegan al sitio web, también otras deben irse para dar paso a otra generación de productos televisivos. Sin embargo, más allá de un anuncio oficial de que la serie no continuaría con una nueva parte, los usuarios no reciben una explicación detallada de por qué se canceló ese programa.

Muchos intuyen que es por falta de apoyo de los fans, quienes no suman suficientes vistas para que una serie continúe. Si bien este es parte del problema, la realidad es que mientras más popular se hace una serie, más cara se vuelve la producción, por lo que llega un punto en donde no es equiparable el hecho de producir una serie que ha subido de precio su producción y que sus fans no apoyan tanto como esperaba Netflix.

Por ello, en las anteriores semanas la compañía ha tenido que cancelar algunas series que iban por buen camino, pero tuvieron el infortunio de caer en este limbo de cancelación eliminando la posibilidad de una nueva temporada, al menos en Netflix. ¿Cuáles son estos títulos? Aquí hacemos un pequeño resumen:

THE OA

DESIGNATED SURVIVOR

ONE DAY AT A TIME

TRAVELERS

TUCA & BERTIE

CHAMBERS

JESSICA JONES

THE PUNISHER

FRIENDS FROM COLLEGE