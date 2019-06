Este es el primer tráiler de “Parchís: El Documental” en Netflix | FOTOS Y VIDEO

“Parchís: El Documental” llegará a Netflix el próximo 10 de julio, y como parte de su promoción, la plataforma de streaming decidió liberar el primer tráiler oficial de la producción basada en la recordada agrupación infantil.

De esta manera, Yolanda Ventura, David Muñoz, Yino Fernández, Gemma Prat y Frank Díaz se reunirán nuevamente para presentarse frente a cámaras luego de 40 años desde su separación.

Los artistas hablarán sobre cómo fue aquella época dorada de su vida, cuál fue la repercusión que tuvo y cómo evalúan su éxito de aquellos años.

En el primer tráiler de “Parchís: El Documental”, compartido en YouTube, se puede apreciar un corto adelanto de lo que fue este fenómeno infantil que revolucionó el mundo de la música.

"Si hubiésemos sido cinco diferentes no habríamos tenido el mismo éxito", se le escucha decir a David en el primer clip del documental de Netflix. Asimismo, Yolanda confiesa que no tenían a nadie vigilándolos, por lo que vivieron en cierto modo una vida que no correspondía a su edad.

El documental incluye testimonios de los responsables del grupo, quienes reflexionan sobre lo que supuso a nivel personal y profesional estar expuestos a la mirada de millones de fans, así como lo que significó para ellos el fin de una carrera musical de éxito.