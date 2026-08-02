Este sábado 25 de julio, Nike abrió las puertas de su nueva tienda en el Jockey Plaza, ahora bajo el concepto Nike Rise 2.0, el formato de retail más reciente de la marca a nivel global. El espacio se ubica en el nivel 1 de la nave central del Centro Comercial y forma parte de la estrategia de la marca para integrar retail, tecnología, diseño y experiencia de comunidad en un mismo entorno.

Con más de 700 m2, se convierte en la tienda Nike más grande de Lima y la primera en presentar este nuevo formato con una propuesta enfocada en experiencias más cercanas y conectadas con la comunidad local. El nuevo espacio será un punto de encuentro para atletas y consumidores que incorporan el deporte y la moda deportiva como parte de su estilo de vida.

Este innovador formato de tienda brindará una experiencia única con las principales categorías de la marca como Fútbol, Running, Training, Sportswear y Jordan— junto a espacios interactivos como el centro de personalización Nike By You, el cual permite a los consumidores personalizar tanto el calzado como las prendas seleccionadas, expresando su creatividad y originalidad, con gráficas y accesorios inspirados en la cultura peruana.

“El formato de la tienda Nike Rise 2.0 es una experiencia única con una amplia variedad de productos y un estilo inigualable con la que buscamos fortalecer la presencia de la marca en el país. Con este nuevo concepto de tienda le estamos brindando una experiencia innovadora a los consumidores de Perú y Sudamérica”, aseguró Raquel Calvo, Gerente de Nike Direct para región andina.

La apertura llega en un momento clave para el crecimiento del deporte en el país y marca un hito para Nike en Perú, reafirmando su compromiso con el impulso del deporte y el bienestar, brindando un lugar de encuentro y motivación para todos los apasionados del deporte y la moda urbana.

Nike invita a todos los amantes del deporte a vivir la experiencia de este nuevo formato y a sumergirse en un entorno diseñado para inspirar y motivar a todos los atletas* y próximas generaciones.

*Si tienes un cuerpo, eres un atleta.

Acerca de Nike Inc.

Nike Inc., con sede central cerca de Beaverton, Oregón, Estados Unidos, es el líder mundial en diseño, desarrollo, comercialización y distribución de calzado, ropa, accesorios y equipamiento deportivo auténticos para una amplia variedad de deportes y actividades de acondicionamiento físico. Nike es propietaria de empresas subsidiarias, incluyendo a Converse Inc., la cual diseña, comercializa y distribuye calzado, ropa y accesorios deportivos; y Hurley International LLC, que diseña, comercializa y distribuye ropa, calzado y accesorios para deportes de acción y cultura joven. Para obtener más información, visite www.nikeinc.com y follow @Nike.