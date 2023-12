La ampliación norte del Metropolitano ya es una realidad y desde el viernes 15 de diciembre empezarán a funcionar cuatro nuevas estaciones en Comas: Los Incas, Andrés Belaunde, 22 de agosto y Universidad, las cuales beneficiarán a más de 350,000 usuarios. Es por ello que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitará nuevos servicios expresos y variaciones en diversas paradas. En esta nota de Depor te contamos los detalles y si eres usuario de este sistema de transporte tenemos información importante que no puedes dejar de leer.

Nuevos servicios expreso

Expreso 11

Este es uno de los nuevos servicios que funcionará de lunes a viernes solo en las mañanas, de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Partirá de la estación Los Incas hacia la estación Central y tendrá como paradas las estaciones Andrés Belaunde, 22 de Agosto, Universidad y Pacífico. En sentido contrario, iniciará su recorrido a las 5:45 a.m. hasta las 10:45 a.m. y en esta ruta se detendrá en Naranjal, Universidad, 22 de Agosto y Andrés Belaunde.

Ruta del nuevo Expreso 11. (Foto: ATU)

Expreso 12

Este nuevo servicio solo operará de lunes a viernes en las mañanas, desde las 5:45 a.m. hasta las 10:00 a.m., en un sentido e iniciará su ruta en la estación Central para dirigirse hasta la estación Benavides, teniendo como paradas las estaciones Javier Prado, Canaval y Moreyra y Angamos.

Ruta del nuevo Expreso 12. (Foto: ATU)

Cambios en la ruta B y los expresos 1, 2, 5, 8 y 9

Ruta B

Su horario de funcionamiento se mantendrá de lunes a viernes desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y los sábados y domingos desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y 10:00 p.m., respectivamente. Partirá de la estación Los Incas (Comas) y seguirá por Belaunde, 22 de Agosto y Universidad para luego continuar con su recorrido tradicional, pero ahora solo hasta Plaza de Flores (Barranco) en ambos sentidos, pues ya no llegará a las paradas Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa ni Matellini.

Metropolitano, Ruta B

Expreso 1

Este servicio que va de Matellini a la Estación Central se realizará de 5:00 a.m. a 9: 00 a.m. y se retomará de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. También funcionará los sábados de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 12 p.m. a 3 p.m. Realizará paradas en las estaciones Balta, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado y Estadio Nacional, en dirección al norte, mientras que en sentido contrario se detendrá en las estaciones Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de Julio y Balta.

Metropolitano, Expreso 1

Expreso 2

Dejará de operar en las mañanas en dirección al norte. Las personas que solían utilizar este servicio tendrán como alternativa el Expreso 9, que realizará paradas en las estaciones Plaza de Flores, Benavides, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado, Central, España, Caquetá y UNI.

Expreso 5

Este servicio, que va de Naranjal a Plaza de Flores, funcionará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ya no realizará paradas en la estación Independencia. En sentido al norte, no se detendrá en las estaciones Caquetá, Honorio Delgado e Independencia. De esta manera, la ruta parará en Tomás Valle, UNI, España, Estación Central, Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, Ricardo Palma.

Metropolitano, Expreso 5

Expreso 8

Este servicio que funciona de 5:00 p.m. a 8:20 p.m. de norte a sur y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en sentido de sur a norte y que va de Izaguirre a Plaza de Flores, en ambos sentidos, ya no parará en las estaciones España y Caquetá. Ahora se detendrá en Independencia, Tomás Valle, UNI, Estación Central, Javier Prado, Angamos, y Benavides.

Metropolitano, Expreso 8

Expreso 9

Este servicio que funciona de 5:30 a.m. a 9:00 a.m., tendrá nuevas paradas de sur a norte. Iniciará en Plaza de Flores y terminará en la estación UNI. Se detendrá en las estaciones Benavides, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado, Estación Central, España y Caquetá. En sentido de norte a sur, sus paradas no sufrirán modificaciones: iniciará en la estación UNI y terminará en Benavides; deteniéndose en Caquetá, Canadá, Canaval y Moreyra, Angamos.

Metropolitano, Expreso 9

Rutas alimentadoras de Lima Norte

Se modificará el recorrido de algunas de las rutas alimentadoras y otras tendrán nuevo recorridos desde el 15 de diciembre que inicie la operación de las cuatro nuevas estaciones de la ampliación norte del Metropolitano.

Ruta alimentadora Collique: Iniciará su recorrido en la calle Río Seco e irá por toda la avenida Revolución hasta llegar a la avenida Los Incas.

Nueva ruta del alimentador Collique del Metropolitano. (Foto: ATU)

Ruta alimentadora Carabayllo: Funcionará desde la calle Tokio e irá por las avenidas Manuel Prado y la avenida Túpac Amaru hasta llegar a la avenida Los Incas.

Nueva ruta del alimentador Carabayllo del Metropolitano. (Foto: ATU)

Ruta alimentadora Universitaria: Irá por la avenida homónima, desde la avenida Periurbana hasta la estación Los Incas, reduciendo así el tiempo de viaje hacia el Centro de Lima y la Vía Expresa.

Nueva ruta alimentadora Universitaria del Metropolitano.

Ruta alimentadora Santo Domingo: Ya no se detendrá en el paradero Chimpu Ocllo, en ambos sentidos, y asumirá las paradas de la ruta Tungasuca (paraderos Condorcanqui y Módulo Siglo XXI) que dejará de funcionar.

Nueva ruta del alimentador Santo Domingo del Metropolitano. (Foto: ATU)

TE PUEDE INTERESAR