"Once Upon a Time in Hollywood": Este es el nuevo tráiler de la cinta de Quentin Tarantino | VIDEO

Sony Pictures Entertainment acaba de liberar un nuevo tráiler de la cinta "Once Upon a Time in Hollywood" desde su canal oficial de YouTube.

La nueva película de Quentin Tarantino es protagonizada por Brat Pitt y Leonardo DiCaprio. La novena película del cineasta de 56 años llegará a los cines de nuestro país el 26 de julio.

El director estadounidense Quentin Tarantino decidió publicar una carta abierta dirigida a todas las personas que verán "Once upon a time in Hollywood" este martes en el Festival de Cannes, pidiéndoles que no cuenta nada sobre la película.

"Me gusta el cine. A ustedes les gusta el cine. Una historia está a punto de ser descubierta por primera vez. Me emociona estar en Cannes para compartir 'Once upon a time in Hollywood' con el público del festival. Los actores y el equipo han trabajado duro para crear algo original, y solo pido que cada uno evite revelar cualquier cosa que impediría a los futuros espectadores vivir la misma experiencia con el filme", escribió Tarantino desde su cuenta de Twitter.

La trama de "Once Upon a Time in Hollywood" está situada en Los Ángeles, en 1969, y sigue todas las aventuras que tendrá que vivir Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), estrella de westerns televisivos. Dalton, junto a su doble de acción de toda la vida, Cliff Booth (Brad Pitt), luchan por hacerse un hueco en un Hollywood que ahora es desconocido para ellos.