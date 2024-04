Quentin Tarantino, director de exitosas películas como “Pulp Fiction”, “Kill Bill”, “Bastardos sin gloria” y “Once Upon a Time in Hollywood”, anunció que se retiraría con su décimo largometraje y “The Movie Critic” fue la cinta elegida para despedirse con una filmografía impecable. Sin embargo, en abril de 2024, decidió cancelar el proyecto que ya estaba en desarrollo. ¿Por qué?

Según informó The Hollywood Reporter, Quentin Tarantino llevaba varios meses trabajando en los últimos detalles de su nueva historia. De hecho, planeaba filmar durante un único día de agosto de 2024 para poder recibir el beneficio de un programa fiscal de la Film Commision de California. Mientras que la producción real se llevaría a cabo a principios de 2025.

Incluso, todo parecía apuntar a que Sony, que produjo y distribuyó “Érase una vez en Hollywood” en 2019, volvería a trabajar con el galardonado cineasta. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo que el director abandonara el proyecto?

Quentin Tarantino ha insistido en que dejará de dirigir después de su décimo largometraje (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

LA RAZÓN POR LA QUE QUENTIN TARANTINO CANCELÓ “THE MOVIE CRITIC”

Hasta el momento, no se han revelado las razones por las que Quentin Tarantino descartó “The Movie Critic”, película que iba a estar ambientada en 1977 y seguiría a un crítico de cine cínico que escribía para revistas para adultos. No obstante, es posible que no confiara al 100% en su historia, sobre todo, considerando que quiere retirarse en lo alto.

“Quiero detenerme en cierto punto”, confesó a la revista Playboy en 2012. “Los directores no mejoran a medida que envejecen. Normalmente las peores películas de su filmografía son las últimas cuatro al final. Lo que más me importa es mi filmografía, y una mala película arruina a tres buenas”.

Pero esta no es la primera vez que Quentin Tarantino abandona un proyecto. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, ha dejado algunas películas que no consideraba lo suficientemente buenas.

¿DE QUÉ TRATABA “THE MOVIE CRITIC”?

En una conversación con Deadline en 2023, Tarantino explicó lo que estaba planeado para la historia de “The Movie Critic”. “Está basada en un tipo que realmente vivió, pero que nunca fue realmente famoso, y solía escribir críticas de películas para una revista para adultos. Escribía sobre películas convencionales y era el crítico de segunda fila. Creo que era un muy buen crítico. Era tan cínico como el infierno. Sus críticas eran un cruce entre los primeros Howard Stern y lo que Travis Bickle [de Taxi Driver ] podría ser si fuera un crítico de cine... "

“Piensa en las anotaciones del diario de Travis. Pero el crítico era muy, muy divertido. Era muy grosero, ya sabes. Usaba insultos raciales. Fue muy grosero”, agregó.