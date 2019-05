"Once upon a time... in Hollywood", de Quentin Tarantino, competirá en el Festival de Cannes

"Once upon a time... in Hollywood", la última película de Quentin Tarantino, competirá en la edición 72 del Festival de Cine de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 de mayo, anunciaron este jueves los organizadores del certamen.

La cinta del famoso cineasta protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, buscará quedarse con la Palma de Oro frente a los filmes de Pedro Almodovar, Ken Loach, Terrence Malick, y otros destacados directores.

"Once Upon a Time... in Hollywood", novena película de Tarantino que tiene una duración de 2 horas 45 minutos, se proyectará en el Festival de Cannes 25 años después de la presentación de "Pulp Fiction", que se llevó la Palma de Oro en 1994.

"Temíamos que el film no estuviera listo", dijo el director del festival Thierry Fremaux, pero precisó que Quentin Tarantino lo acabó a tiempo tras pasar cuatro meses seguidos trabajando en la edición. "Es un auténtico hijo de Cannes, fiel y puntual" , agregó.

"Su película es una carta de amor al Hollywood de su infancia, un viaje musical a 1969, y una oda al cine en su totalidad", añadió Fremaux sobre la cinta.

El Festival de Cannes abrirá con "The Dead Don't Die", la última película de zombies de Jim Jarmusch. Leonardo DiCaprio estrenará "Ice on Fire", un documental sobre el cambio climático producido por él.