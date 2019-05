Netflix lanza teaser de “Orange is the New Black” y revela la fecha de estreno de la última temporada

El galardonado drama de Netflix, “Orange is the New Black”, luego de meses de expectativa, anunció que la séptima y última temporada de la serie se lanzará en su plataforma de streaming el 26 de julio de 2019.

Con un emotivo video compartido en YouTube, Netflix mostró a las reconocidas reclusas de la prisión de Litchfield interpretando la canción "Has Have Time".

Asimismo, mientras ellas están con su atuendo habitual de prisión, Taylor Schilling aparece con ropa casual para finalmente encontrarse con Laura Prepon.

La séptima temporada de “ Orange is the New Black”, abordará la historia de las reclusas luego de comprender que la prisión les ha cambiado la vida, se mostrará a Piper acostumbrándose a estar fuera de las rejas, se verá que la amistad de Taystee con Cindy continuará en la cuerda floja mientras se avecina su sentencia, y Gloria y su personal de cocina se enfrentarán al último flujo de ganancias de Polycon.

La noticia sobre el final de “ Orange is the New Black” se anunció en octubre del año pasado junto a un video del reparto.

Como se recuerda, " Orange is the New Black" se estrenó en Netflix en el 2013 y de inmediato se convirtió en la favorita de miles de personas.

Jenji Kohan fue el showrunner que se basó en el libro autobiográfico del mismo nombre de Piper Kernan. La serie es un claro reflejo de la vida de un grupo de mujeres que se encuentran prisioneras en la cárcel de Litchfield, Nueva York.