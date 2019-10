Oscar 2020, Mejor Actor: predicciones para la estatuilla, nominados y posibles ganadores del certamen

Los Premios Oscar se conocen como el evento más cotizado en la historia del séptimo arte ya que se encarga de reunir lo mejor manifestado en las mejores películas, los mejores actores reuniéndolos en una noche para homenajear los estrenos del año anterior. Ahora, todo va quedando listo para la siguiente gala, estos serán los Premios Oscar 2020 que se celebrarán en febrero del 2020.

Una de las categorías en conjunto a la de mejor actriz de reparto es la de mejor actor de reparto por su amplia participación y diversidad de personajes en la historia del cine, que creemos sin duda que esta no será la excepción de presentar a grandes actores con interpretaciones a la altura de este evento.

Conozcamos algunas de las opciones más populares que podrían ser los nominados para ganarse la tan afamada estatuilla de oro en los Oscar 2020.

¿QUIÉN GANARÁ EL OSCAR 2020 POR MEJOR ACTOR?

ADAM DRIVER - "MARRIAGE STORY"

Marriage story junto a la actriz Scarlet Johansson. (Foto: Vanity Fair) Marriage story junto a la actriz Scarlet Johansson. (Foto: Vanity Fair)

Por la interpretación en esta película el actor se posicionó increíblemente en este 2019. Luego de su papel como Kylo Ren en "Star Wars: The Rise of Skywalker", lo cual podría cambiar el curso de carrera, llegó a participar en otros dos pequeños films que lo hizo ganarse su puesto entre los favoritos de los espectadores en el camino hacia el Oscar. Por esta interpretación en Marriage Story fue nombrado Sub-campeón en los Premios People´s choice lo que puede serle de buena ventaja y acercarlo a el afamado premio en estos Oscar 2020.

JOAQUIN PHOENIX - "JOKER"

Fue criticado de forma positiva por su versatilidad y buena interpretación en esta versión del Joker. (Foto: Hipertextual) Fue criticado de forma positiva por su versatilidad y buena interpretación en esta versión del Joker. (Foto: Hipertextual)

Siendo su película una de las polarizantes del 2019, su interpretación como Arthur Fleck ha sido una de las más elogiadas. Demostró su compenetración con el personaje, perdió peso, así como mostró de la manera más impactante el lado oscuro y psiquiátrico de su personaje.

Joaquín ha sido candidato tres veces, pero no ha llegado a ninguna victoria. Sin embargo, hay algunas cosas que están de su lado y es que su película fue ganadora del León de Oro en Venecia lo que se cree que le dé una ventaja sobre los demás. Queda esperar porque a pesar de las buenas críticas que ha tenido el actor, la controversia que ha causado el film, no sabemos si le permita ganar la afamada estatuilla.

ROBERT DE NIRO - "THE IRISHMAN"

Comparte la gran pantalla con el conocido Al Pacino. (Foto: Movieweb) Comparte la gran pantalla con el conocido Al Pacino. (Foto: Movieweb)

Este actor sí que ha sido una de las figuras más icónicas del cine al igual que el director de su película, Martin Scorsese, donde los dos han colaborado ya mutuamente en otras películas. Se considera que Robert de Niro es un actor de calidad y profesionalismo en cada una de sus interpretaciones, ha sido ganador de un par de Oscars en versiones anteriores.

Ha tenido buenas críticas sobre su interpretación, aunque muchos afirman que esta es la muestra de un lado muy diferente al del actor y no saben si tendrá lo suficiente para quedar entre los favoritos.

LEONARDO DICAPRIO - "ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD"

Será esta la segunda vez que el actor pueda ganar un Oscar? (Foto: Hindustan Times) Será esta la segunda vez que el Leonardo Dicaprio pueda ganar un Oscar? (Foto: Hindustan Times)

Obteniendo un Oscar por primera vez en su historia en el séptimo arte en el año 2015 por la participación en "The Revenant", en este momento ha retomado su carrera en una película bajo la dirección de Quentin Tarantino.



En esta película Dicaprio demostró otro lado en su rango como actor por el cual recibió varias calificaciones positivas, aunque se comenta que un golpe en su contra es que muchos consideran a Brad Pitt una de las mejores opciones para mejor actor secundario y que en la película es Brad el MVP. ¿Serán suficientes las buenas calificaciones para que Dicaprio obtenga por segunda vez un Oscar?

ADAM SANDLER - "UNCUT GEMS"

Sandler retoma su posición en la gran pantalla logrando así buenas críticas de los espectadores. (Foto: Screenrant) Sandler retoma su posición en la gran pantalla logrando así buenas críticas de los espectadores. (Foto: Screenrant)

Se dice que con esta película los hermanos Safdie redimiran la reputación de Adam Sandler como actor. Esta no sería la primera vez que Sandler estaría dentro de los nominados. Se considera que con Uncut Gems se le ve diferente en el sentido de que existe una posibilidad muy real de que este actor obtenga la afamada estatuilla. Sandler en este momento está en medio de un renacimiento profesional.

Ha recibido nominaciones a los Emmy este año por presentar SNL y por su especial de comedia en Netflix, 100% refrescante consideran algunos. Se le ve que está regresando y lo mejor ha sido que la gente lo ha apoyado recibiéndolo con muy buenas críticas lo que puede ser beneficioso ya que esto podría hacer de que los votantes de los Oscar no se resistan por darle su voto a este actor.

JONATHAN PRYCE - "THE TWO POPES"

Pryce comparte pantalla grande con el afamado Hopkins. (Foto: Heyyouguys) Pryce comparte pantalla grande con el afamado Hopkins. (Foto: Heyyouguys)

Esta película en la que participó Jonathan Pryce fue una de las sorpresas más agradables de la temporada de los festivales, al anunciarse como una posible contendiente a los premios. Los críticos elogiaron de una manera muy positiva a Pryce y a Hopkins por sus interpretaciones.

Pryce nunca antes ha sido nominado a los Oscar, siendo esta vez por su interpretación un gran impulso para el actor que puede que lo lleve a ganarse su primer Oscar, no obstante, se considera el hecho de que con los otros dos estrenos de Netflix como lo son Marriage Story y The Irishman, sus actores principales puedan ser un gran problema para este actor porque puede que quede por fuera en las nominaciones.

CHRISTIAN BALE - "FORD V FERRARI"

Nuevamente Bale demuestra sus habilidades para la interpretaciones de distintos personajes. (Foto: Fandango) Nuevamente Bale demuestra sus habilidades para la interpretaciones de distintos personajes. (Foto: Fandango)

Bale ha demostrado en su interpretación en esta película sus habilidades de camaleón para llevar a la vida a Ken Miles, un ardiente piloto de autos de carrera. Se dice que tuvo el papel más llamativo de la película por la cantidad de energía del mismo. Esto le da un extra al actor para que sea la mejor apuesta en esta categoría ya que recibió muy buenas críticas. Creemos que Bale podría arrasar en esta edición de los Oscar, pero nunca se sabe.