Oscar 2020, Mejor Actor secundario: ¿quién ganará el Premio de la Academia para esta categoría?

Los Oscars 2020 serán nuevamente el evento más cotizado en la historia del séptimo arte. Se encarga de reunir lo mejor manifestado en las mejores películas, los mejores actores reuniéndolos en una noche para homenajear los estrenos del año anterior. Ahora, todo va quedando listo para la siguiente gala, estos serán los Premios Oscar 2020 que se celebrarán en febrero del 2020.



Una de las categorías que se premian es la de mejor actor secundario, existe mucha expectativa de quien podría ser premiado en esta categoría. Creemos sin duda que esta no será la excepción de presentar a grandes actores con interpretaciones a la altura de este evento.

Conozcamos algunas de las opciones más populares que podrían ser los nominados para ganarse la tan afamada estatuilla de oro en los Oscar 2020.

¿QUIEN GANARA EL OSCAR 2020 POR MEJOR ACTOR SECUNDARIO?

BRAD PITT – ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Ganador de un Oscar por mejor productor con 12 años de esclavitud. (Foto: Variety) Ganador de un Oscar por mejor productor con 12 años de esclavitud. (Foto: Variety)

Brad Pitt , en realidad se considera que ya tiene un Oscar bajo la manga, ya que fue el productor de la mejor película ganadora, "12 años de esclavitud", pero nunca ha ganado uno por mejor actor. Pitt ha sido nominado en tres ocasiones, pero al parecer no ha sido suficiente.

Sera que ahora al unirse con Quentin Tarantino se podrá revertir la suerte del actor?, si interpretamos a Cliff Booth en Once upon a time in hollywood, se puede decir que Brad Pitt tuvo las mejores críticas de su carrera.

Interpretó el papel sin ningún esfuerzo y por ello ha sido considerado como el MVP de la película. Algunas críticas han hecho sentir que incluso Leonardo Dicaprio se vio un poco eclipsado por el papel interpretado por Pitt.

Brad Pitt recibió altas calificaciones por su alta actuación en Ad Astra por lo que podría el actor terminar este año con su primer Oscar actoral.

AL PACINO – THE IRISHMAN

Al Pacino es uno de los actores más exitosos de todos los tiempos. (Foto: The verge) Al Pacino es uno de los actores más exitosos de todos los tiempos. (Foto: The verge)

Al Pacino es uno de los actores más exitosos de todos los tiempos, pero incluso sus mayores admiradores han admitido que ha hecho algunas elecciones sospechosas en su carrera. Parecía que sus ideas de gloria habían quedado atrás, pero Pacino ha empezado a volver a entusiasmar a los cinéfilos con su actuación bajo la dirección de Jimmy Hoffa en The Irishman.

Se espera que The Irishman sea un contendiente importante en todos los ámbitos, y si es uno de los films favoritos definitivos, entonces es probable que Al Pacino sea premiado por añadidura.

En comparación con algunas ventajas y las críticas que ha recibido Pitt lo hacen una muy buena competencia para Al Pacino, pero, la academia se ha visto aficionada en dar a los veteranos los llamados "Oscar" por "logros profesionales" como una forma de compensar y honrar todo el trabajo de los actores.

Esto no quiere que decir que quizá Pitt no merezca ganar como mejor actor de reparto pero es algo que se debe tener en cuenta al intentar de predecir esta categoría. ¿Ganará Al Pacino esta categoría en los Oscars 2020 ?

TOM HANKS – A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

Tom Hanks logró una rara hazaña de ganar 2 Oscars consecutivos en 1993 y 1994. (Foto: the Spool) Tom Hanks logró una rara hazaña de ganar 2 Oscars consecutivos en 1993 y 1994. (Foto: the Spool)

Tom Hanks logró una rara hazaña de ganar 2 Oscars consecutivos en 1993 y 1994 con "Philadelphia y Forrest Gump" y luego de esto solo ha sido nominado dos veces desde entonces.

Su más reciente reconocimiento fue en 2000 para Cast Away, a pesar de haber tenido un cúmulo de excelentes actuaciones después de ese drama. Muchos se sorprendieron cuando la academia no reconoció a Tom Hanks por su trabajo en " Captain Phillips" de 2013, uno de los tres nominados a la mejor película que ha protagonizado a lo largo de los años.

Su papel en A beautiful day in the neighborhood podría cambiar todo eso. En la película, Hanks interpreta a la querida personalidad de televisión Fred Rogers, sin duda una combinación perfecta entre el actor y el papel que casi todos parecieron aprobar.

Hubo un momento en el que muchos pensaron que Hanks sería el mejor actor en esta película, pero su turno como Rogers es un papel secundario. La película trata más sobre el periodista Lloyd Vogel y cómo cambió su vida después de conocer a Rogers.

JOE PESCI – THE IRISHMAN

Salió de la jubilación para trabajar con su colaborador Scorsese de nuevo. (Foto: looper) Salió de la jubilación para trabajar con su colaborador Scorsese de nuevo. (Foto: looper)

Al salir de la jubilación para trabajar con su colaborador Scorsese de nuevo, Pesci no perdió el ritmo. En The irishman, el ganador de un único Oscar, interpreta a Russell Bufalino, el mafioso que recluta Frank Sheeran en su operación criminal. Las críticas irlandesas comentaron que Pesci es muy reservado en el papel, mostrando un lado diferente de su rango de actuación. Al igual que Pacino, es el mejor trabajo que ha hecho en mucho tiempo.

La situación aquí es que Pesci terminará dividiendo los votos con Pacino, o puede que se vea eclipsado por su coprotagonista por completo. Netflix también es un factor a tener en cuenta aquí. El gigante de la transmisión tiene un montón de oportunidades en su plato con respecto a la campaña de Oscar, y es posible que tengan que tomar algunas decisiones difíciles sobre qué priorizar. Con toda probabilidad, presionarán para que Pacino y Pesci entren inicialmente.

Pero a medida que evoluciona la temporada, uno podría emerger sobre el otro como un candidato más viable. Además, Netflix también tiene otras películas como Marriage Story y The Two Popes que pueden intentar colapsar en la carrera de Mejor actor secundario, por lo que será fascinante ver cómo se desarrollará todo.

TAIKA WAITITI – JOJO RABBIT

Si Jojo Rabbit es el film favorito, parece que Waititi podría terminar con varias nominaciones. (Foto: 35 milímetros) Si Jojo Rabbit es el film favorito, parece que Waititi podría terminar con varias nominaciones. (Foto: 35 milímetros)

Ganador del Premio People's Choice del festival internacional de cine de Toronto, Jojo Rabbit parece el tipo de película que estará en toda la temporada de premios. Es uno de los principales contendientes a la mejor película, podría hacer ruido en la categoría mejor director y podría decirse que es el líder en el mejor guión Adaptado.

Si bien algunos críticos creen que esta sátira anti-odio no es mordaz ni audaz como podría haber sido, este sigue siendo un proyecto muy audaz para asumir inmediatamente después de convertirse en un nombre familiar para hacer una película de Marvel que complazca a la multitud. Waititi, por supuesto, también está delante de la cámara para Jojo Rabbit, interpretando una versión ficticia de Adolf Hitler.

Si Jojo Rabbit es el film favorito, parece que Waititi podría terminar con varias nominaciones, incluso por su actuación. Según los avances, su turno parece ser mucho más cómico que otros en la película, lo que puede perjudicar sus perspectivas de premios.

JOHN LITHGOW – BOMBSHELL

Lithgow como Roger Ailes fue citado en las críticas como alguien que podría estar compitiendo por un premio como actor de reparto. (Foto: indiewire) Lithgow como Roger Ailes fue citado en las críticas como alguien que podría estar compitiendo por un premio como actor de reparto. (Foto: indiewire)

Hasta hace un tiempo, Bombshell fue uno de los principales lugares sin ser vistos. Pero ahora que se proyectó, el veredicto es definitivamente que será un contendiente al Oscar. Gran parte de la atención se ha prestado al trío de actrices en el centro de la película: Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

Las principales damas buscan sacudir las cosas en sus respectivas categorías, pero no están solas para ofrecer actuaciones sólidas. Lithgow como Roger Ailes fue citado en las críticas como alguien que podría estar compitiendo por un premio como actor de reparto.

Al igual que los espectadores, la academia nunca puede resistirse a un papel de villano bien hecho y Roger Ailes seguramente será uno de los personajes de cine más viles y despreciables en 2019. En solo los breves minutos del tráiler completo, Lithgow es una presencia intimidante que puede hacer la gente se sienta increíblemente incómoda con solo unas pocas palabras. ¿Será suficiente para que John Lithgow consiga el premio en los Oscar 2020 ?

ANTHONY HOPKINS – THE TWO POPES

Hopkins ganó un Oscar por su famosa interpretación de Hannibal Lecter en Silence of the Lambs. (Foto: Heyuguys) Hopkins ganó un Oscar por su famosa interpretación de Hannibal Lecter en Silence of the Lambs. (Foto: Heyuguys)

Por lo que podemos ver, Netflix puede que tenga una tonelada de premios asegurados, y una oferta que busca hacer participación es The two popes, que narra los esfuerzos del Papa Benedicto y el Papa Francisco para forjar un futuro para la Iglesia Católica. Proyectado en algunos de los festivales de otoño, The two popes recibió elogios críticos generalizados, colocando el film en muy buena posición.

Si bien la película puede no ser "lo suficientemente grande" como para obtener una nominación a la Mejor película, muchos creen que tiene lo necesario para lograr un par de asentimientos clave. En particular, el dúo dinámico de Jonathan Pryce y Hopkins está en la carrera en sus respectivas categorías de actuación.

Hopkins ganó un Oscar por su famosa interpretación de Hannibal Lecter en Silence of the Lambs, y ha sido nominado tres veces más, pero ninguna desde 1997. A pesar de que hace un gran trabajo en The two popes, puede estar enfrentando una subida cuesta arriba. Como se indicó anteriormente, Netflix tiene un montón de posibles contendientes, lo que significa que deben tomar algunas decisiones difíciles sobre en qué se centrarán durante la campaña.