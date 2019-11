Oscar 2020: Mejor Director: predicciones para la estatuilla, nominados y posibles ganadores del certamen

Oscar 2020 | Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas | Mejor Director |

Oscar 2020 , con la pronta llegada de esta gran gala, la temporada de premios está comenzando a calentarse, analizaremos quiénes son los principales contendientes al Oscar como mejor director. Si bien aún queda un largo camino por recorrer hasta la ceremonia de los Premios de la Academia en febrero, la imagen ha empezado a enfocarse después de los diversos festivales de cine de otoño que tuvieron lugar.



Algunas películas como Marriage Story y Jojo Rabbit solidificaron su posición como contendientes legítimos, y otras como Harriet que no cumplieron con las expectativas. Todavía quedan algunos títulos por ver, pero en su mayor parte, los seguidores saben lo que es realista en la carrera y lo que es un pretendiente.

Sabemos que será una gala llena de muchas sorpresas y existe mucha expectativa sobre los nominados para este año porque por lo que pudimos apreciar en los festivales de cine que se han dado es que hay muy buenos prospectos a ganadores y la lucha estará bastante reñida en las distintas categorías. El año 2019 sin duda fue un año lleno de excelentes películas. Sin más preámbulos, aquí están nuestras elecciones para esta categoría en los Oscar 2020.

¿QUIEN GANARÁ EL OSCAR A MEJOR DIRECTOR?

QUENTIN TARANTINO - ONOCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Once upon a time in hollywood, ha sido uno de las películas mas aclamadas de la generación de Tarantino. (Foto: Screenrant) Once upon a time in hollywood, ha sido uno de las películas mas aclamadas de la generación de Tarantino. (Foto: Screenrant)

Quentin Tarantino es uno de los cineastas más populares y aclamados de su generación, es dos veces ganador del Oscar en mejor guión original, pero nunca se ha llevado a casa el de mejor director. Eso a pesar de una larga lista de obras aclamadas que incluye Pulp Fiction, Inglourious Basterds y Django Unchained.

En Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino mostró un nuevo lado de sí mismo, oponiéndose a la típica "fórmula de Tarantino" para crear algo que fuera más introspectivo y emocionalmente conmovedor. La película es su carta de amor a una época pasada en la industria del entretenimiento, transportando brillantemente a los espectadores a la década de 1960 y llevándolos de gira por California.

Los profesionales de la industria proclamaron su amor por Once Upon a Time en Hollywood después de su estreno durante el verano, y la película se mantuvo firme en la carrera de los Oscar, incluso después de la fiebre del festival. Considerando lo mucho que la Academia ama las películas sobre la industria del entretenimiento, sería sorprendente que Tarantino no entrara.

MARTIN SCORSESE - THE IRISHMAN

Martin Scorsese a pesar de haber tenido un algunos años no tan brillantes, con su film The irishman ha demostrado que ha retomado su camino. (Foto: Screenrant) Martin Scorsese a pesar de haber tenido un algunos años no tan brillantes, con su film The irishman ha demostrado que ha retomado su camino. (Foto: Screenrant)

Martin Scorsese ha tenido años crepusculares en su carrera. Hoy continúa lanzando excelentes películas y sigue siendo tan fuerte como siempre. Antes de The Irishman, cinco de sus siete películas de este siglo obtuvieron nominaciones a mejor película.

La expectativa es que The Irishman sera el nro. seis de ocho, ya que fue aclamado como la última obra maestra del crimen de Scorsese después de su proyección en el Festival de Cine de Nueva York. Netflix ha invertido mucho en el proyecto, y aunque tienen un plato lleno de contendientes al Oscar este año, le darán un gran empujón al irlandés.

Scorsese hizo un amplio uso de la tecnología digital para la eliminación del envejecimiento para que su elenco veterano como Robert de Niro pudiera interpretar a sus personajes en una historia que abarca décadas. La película también tiene una duración de 209 minutos, lo que significa que podría haber sido una tortura sentarse si no fuera de alta calidad.

No debería sorprender a nadie que Martin Scorsese haya hecho una gran película; su currículum está lleno de grandes piezas cinematográficas. Pero incluso para los estándares de Scorsese, The Irishman era muy ambicioso. Lo logró y conectó otro jonrón, por lo que en la rama de directores probablemente encontrará un lugar para él.

SAM MENDES - 1917

Mendez tuvo una gran ambición al hacer realidad un drama sobre la guerra. (Foto: The Playlist) Mendes tuvo una gran ambición al hacer realidad un drama sobre la primera guerra mundial. (Foto: The Playlist)

Hablando de Directores ambiciosos, Mendes realmente está luchando a por todas con su drama de la Primera Guerra Mundial. Recientemente se confirmó que 1917 se filmó para que pareciera que todo se hizo en una sola toma, al ganador de la mejor película de 2014, Birdman. Obviamente, es una tarea muy difícil de lograr, especialmente porque el director de fotografía Roger Deakins solo podía usar la luz natural durante la filmación.



Fue bastante difícil hacer esto en Birdman, que tuvo lugar gran medida en interiores. Como una película de guerra, 1917 cuenta con grandes secuencias de batalla para resaltar los elementos de peligro, y será interesante ver cómo juega el producto final. Si Mendes tiene éxito en hacer que 1917 sea tan inmersivo como esperaba, entonces él podría ser el mejor.

Es importante tener en cuenta que 1917 aún no se ha proyectado, por lo que estamos aprovechando su potencial en papel. Existe la posibilidad de que este vacile y no sea un contendiente tan grande como la gente espera. Si eso sucediera, las posibilidades de Mendes se reducen.

NOAH BAUMBACH - MARRIAGE STORY

Baumbach solo ha tenido una nominación a su nombre y fue con The Squid and the whale. (Foto: Indiwire) Baumbach solo ha tenido una nominación a su nombre y fue con The Squid and the whale. (Foto: Indiwire)

Baumbach solo tiene una nominación al Oscar a su nombre como mejor guión original para "The Squid and the Whale", pero eso está garantizado que cambiará una vez que se anuncien los nominados para los Oscar 2020. Su última película, Marriage Story, es una de las películas mejor criticada del año, conmociona a las personas con su narrativa desgarradora que narra los juicios y las tribulaciones de un divorcio desordenado.

Marriage Story es a veces devastadora y divertida, creando una experiencia muy auténtica para la vida real. Se ha prestado mucha atención a las estrellas Adam Driver y Scarlett Johansson, que son las dos principales en sus respectivas categorías de actuación. Pero Baumbach eleva su oficio aquí y entrega lo que podría ser su obra.

TAIKA WAITITI - JOJO RABBIT

Su pelicula Jojo Rabbit fue ganadora de premio People´s choice en Toronto. (Foto: Bustle) Su pelicula Jojo Rabbit fue ganadora de premio People´s choice en Toronto. (Foto: Bustle)

Waititi tiene que ser considerado seriamente como mejor director por su excelente trabajo con su última película. No hace falta decir que el tema de Jojo Rabbit es bastante delicado, ya que sigue a un aspirante a joven Hitler que lucha con sus creencias personales. Esto podría haber sido de lado, pero Waititi canalizó su sensibilidad habitual para mantener el rumbo.

Algunos críticos consideraron que Jojo Rabbit no era tan atrevido o mordaz en su crítica al nazismo como podría haber sido, lo que podría causar que Waititi pierda puntos con los votantes. Sin embargo la película fue ganadora del premio People´s choice en el Festival de Cine Internacional en Toronto.

A primera vista, Jojo Rabbit parece una amenaza más en el mejor guión adaptado, pero como Waititi logró un acto de equilibrio complicado en términos de tono y material que puede hacer que la rama de directores encuentre su trabajo demasiado impresionante para pasarlo por alto.

BONG JOON-HO - PARASITE

Bong Joon-ho dirigió películas como Snowpiercer y okja. (Foto: scmp.com) Bong Joon-ho dirigió películas como Snowpiercer y okja. (Foto: scmp.com)

Las películas internacionales se enfrentan cuesta arriba a las nominaciones y a ser ganadoras de premios de la academia. Sin embargo, Alonso Cuarón irrumpió durante la temporada del año pasado con "Roma"que lo hizo ser la excepción, no la regla.

Si va a haber otra película extranjera que se filtre este año, todas las señales apuntan a que es Parasite, que no obtuvo más que elogios de las proyecciones del festival. Los críticos la adoraron por ser una pieza de cine perfecta y oportuna, y Parasite incluso fue nombrado uno de los finalistas del Premio People's Choice.

Bong Joon-Ho es una figura querida en la industria, que anteriormente dirigió películas como Snowpiercer y Okja con gran éxito. Si Parasite obtiene suficiente apoyo entre los votantes para ganar en el campo de mejor película, existe una gran posibilidad de que Bong se convierta en mejor director.

MARIELLE HELLER - A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

Heller estuvo en discusión para un oscar el año pasado con la película Can you ever forgive me?. (Foto: Washington times) Heller estuvo en discusión para un oscar el año pasado con la película Can you ever forgive me?. (Foto: Washington times)

Heller tuvo una película en la discusión del Oscar el año pasado con Can You Ever Forgive Me?, que obtuvo tres nominaciones. Para decepción de muchos, Heller no fue nominado al mejor director. La Academia tiene una oportunidad rápida para reparar ese desaire en 2019 con A Beautiful Day in the Neighborhood, que rinde homenaje al legado perdurable de Fred Rogers al contar una historia vital de amor, amabilidad y perdón.

Es posible que la película no sea un favorito abrumador en el circuito de premios en este momento, pero parece estar en una buena posición para asegurar un par de halagos, especialmente Tom Hanks, que podría esta nominado como mejor actor secundario.

En algunos aspectos, hay un elemento muy positivo en esta película. Hanks como Mr. Rogers parece casi demasiado bueno para ser verdad, pero Heller encontró la manera de llegar a la audiencia y entregar un mensaje poderoso sin parecer tan trillado.

JAMES MANGOLD - FORD V FERRARI

Su película Ford V Ferrari tuvo muy buenas críticas en los festivales de celebrados. (Foto: VFX voice) Su película Ford V Ferrari tuvo muy buenas críticas en los festivales de celebrados. (Foto: VFX voice)

Ford v Ferrari es otro de los contendientes al Oscar que se siente como si estuviera en el segundo nivel de candidatos a mejor película. La mayoría está de acuerdo en que la película es muy buena, aunque la creencia predominante es que se apega demasiado a la fórmula clásica del drama deportivo.

Si ese es el consenso, entonces Ford v Ferrari puede tener problemas para ascender en la clasificación a medida que avanza la temporada. En este punto, debería ser capaz de obtener suficientes votos de primer lugar para obtener una nominación a la mejor película, pero no se considera un jugador líder en muchas de las categorías principales. Eso probablemente perjudica las posibilidades de Mangold de convertirse en mejor director.