Aunque ya han pasado casi 20 años desde que se emitió su primer capítulo, “Pasión de Gavilanes” sigue siendo una de las telenovelas más queridas por el público de América Latina. Su vigencia y popularidad se ha mantenido con el paso del tiempo, es por ello que la cadena Telemundo anunció la realización de una segunda temporada del melodrama colombiano.

Una de las preguntas más recurrentes entre los fans de “Pasión de Gavilanes” es quiénes formarán parte de la temporada 2 de la telenovela que tuvo como elenco original a Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Entonces, ¿qué actores de la primera temporada que se emitió en 2003 reaparecerán en la secuela? Es más, ¿volverán a formarse las parejas del pasado? A continuación, todo lo que se sabe hasta el momento.

Natasha Klauss tenía 28 años cuando interpretó a Sara Elizondo en “Pasión de gavilanes”, personaje que la hizo conocida internacionalmente. (Foto: Telemundo)

“PASIÓN DE GAVILANES”: QUÉ DIJO NATASHA KLAUSS SOBRE LA AUSENCIA DE PARTE DEL ELENCO EN LA TEMPORADA 2

Natasha Klauss, quien se hizo conocida en gran parte del mundo gracias a su interpretación como Sarita Elizondo en ‘Pasión de Gavilanes’, ha hablado abiertamente tras confirmarse que la segunda temporada de la telenovela es un hecho.

“Pues las cosas están ya muy encaminadas. Faltan muy poquitas cositas para poder decir que sí. O sea yo soy de las que creo de las que ya grabando, como me ha pasado con este proyecto nuevo, que uno puedo decir ‘Sí, ya está. Es una realidad’”, dijo Natasha Klauss en un video publicado en sus redes sociales.

Luego continuó dando más detalles sobre la secuela donde afirmó que ella participará. “Yo ya cerré una primera parte. Lo más seguro, salvo que pasen cosas que no están dentro del manejo de uno, es que yo voy a estar en la segunda temporada. No puedo responder por los demás. Creo que cada uno tiene que decir si sí o si no va a estar”.

"Sarita" Elizondo y Franco Reyes. (Foto: Telemundo)

En el video, Klauss también compartió su opinión sobre la trama: “Nosotros ya recibimos una sinopsis larga donde nos han contado obviamente lo que va a ser la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ y les quiero decir… Yo en mi caso particular, no me imaginaba algo tan bien escrito. O sea, Julio Giménez es el mejor, junto con Iván, son los mejores. Pero honestamente de verdad que son genios”, afirmó la actriz.

A demás, se mostró muy emocionada por el nuevo proyecto y soltó pequeños detalles sobre su personaje: “No se imaginan lo que va a ser ‘Pasión de Gavilanes 2’. Ustedes no se imaginan. Yo ya quiero hablar pero no puedo (risas). Ya quiero empezar a grabar. No saben todo lo que le va a pasar a Sarita Elizondo. Ya estoy sufriendo desde antes de que empiece. Estoy muy emocionada”.

Natasha Klauss también opinó sobre sus compañeros que no estarán en la temporada 2 de ‘Pasión de Gavilanes’ y deseó que todos los actores que estuvieron en la emisión original puedan regresar a interpretar a sus personajes del pasado.

“Ojalá podamos estar todos. Yo también soy partidaria de que no sería lo mismo si no podemos estar los que estuvimos, ¿cierto? En la primera temporada, pero no depende… Es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo y que la personas estén contentas, o que las personas decidan por sus vidas”, señaló la actriz de 45 años.

“Telemundo es una empresa, está haciendo una negociación y por qué no debemos todos hacerlo. Y lo que queremos es estar. Esto es muy particular, muy individual. Son los mismos libretistas que eso es importantísimo y de verdad, repito, la historia es espectacular. Lo que hemos podido leer, a lo que hemos tenido acceso. Va a estar el mismo director si Dios quiere, así que la mejor energía para eso”, finalizó.

Como se sabe, no todos los actores del elenco original de la telenovela participarán en la secuela. Entre ellos está Michel Brown, quien interpretó a Franco Reyes, el cual agradeció la oportunidad y dejó bien en claro que está pensando en otros objetivos y, por el momento, no le interesa retomar un proyecto del pasado.

Mario Cimarro y Danna García son las dudas del proyecto, porque hasta el momento se sabe que no estarán en la secuela de la telenovela. Aunque todo es posible ya que siguen en pie las negociaciones entre los actores originales de ‘Pasión de Gavilanes’ y Telemundo.