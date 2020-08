Los amantes de los animales no podrán contener las lágrimas al ver cómo reaccionó un perrito ciego cuando jugó por primera vez en su vida en un charco de agua. El can es protagonista de una conmovedora historia que ha cautivado a millones en las redes sociales, sobre todo en Facebook donde se volvió viral.

Esta vez en las imágenes se puede ver a un perro raza Labrador retriever en un campo lleno de charcos de agua. El adorable can da pequeños saltos en medio del césped hasta que descubre uno de los charcos. El perrito se deja llevar por sus sentidos y comienza a sumergirse.

Una vez en el agua no deja de divertirse y saltar alegremente en el charco. En el video viral no se puede apreciar la discapacidad física del can, sin embargo se pudo conocer que la mascota nació con ceguera y un trastorno neuronal llamado hipoplasia cerebelosa.

Sin embargo, más allá de eso, el video viral de Facebook ha provocado gran ternura entre millones de internautas, los mismos que no dejan de compartir el material audiovisual que fue publicado originalmente en Twitter.

