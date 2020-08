El pasado 9 de agosto un hecho se volvió viral en Facebook y acaparó las principales portadas de los diarios y noticieros en Paraguay. El suboficial Juan Osorio se convirtió en héroe pues evitó que una mujer se lanzara desde el puente Costa Cavalcanti, tras mantener una emotiva y desgarradora conversación por 30 minutos.

Según detallan distintos medios de prensa, una mujer estuvo a escasos minutos de quitarse la vida al intentar arrojarse desde lo más alto del puente que une Ciudad del Este con la localidad de Hernandarias (Paraguay), pues Juan Osorio, integrante del Grupo Especial de Operaciones, apareció en el momento preciso.

Tras aceptar dialogar con el agente, la mujer contó que tomó esa decisión pues no había logrado superar la muerte de su pequeña hija, ocurrida hace 6 meses. Transcurrió media hora en la que Osorio no llegó a convencer a la mujer de no suicidarse, pero todo cambió cuando el suboficial realizó una sorpresiva acción.

Y es que según la noticia, que se volvió viral en Facebook y dio la vuelta al mundo, el agente utilizó, como último recurso, la Biblia que llevaba en su bolsillo, la cual tiene consigue desde que fue baleado hace unos años en un allanamiento.

Así, Osorio leyó el versículo 51 del capítulo 1 de Juan, esperando que la palabra de Dios pueda influir en la decisión de la mujer. “Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra”, fue lo que leyó Osorio.

Con esas palabras, la joven y el efectivo policial rompieron en llanto, situación que aprovechó para abrazar a la joven y salvarla del eminente suicidio que iba a realizar. “Yo le hablaba y mi cerebro mientras calculaba lo que podía suceder. Temblaba y mis manos sudaban, si le agarra y se soltaba, iba a ser mi culpa. Me cuestioné el porque estaba yo ahí”, contó el suboficial.

Según diversos medios, el puente Costa Cavalcanti es escogido por los suicidas. El sábado 8 de agosto, otro equipo de rescate logró persuadir a un joven y salvarlo de que se quitara la vida.

#CiudadDelEste | Juan Osorio, efectivo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Ciudad del Este evitó que una mujer se quite la vida, lanzándose del puente Cavalcanti, leyéndole la Biblia. pic.twitter.com/AHqaw0lbwg — Despertar Juvenil (@DespertarJuven2) August 9, 2020

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Albañiles son virales por construir habitación sin puerta y su reacción al darse cuenta. (TikTok)