Un sacerdote está en el ojo de la tormenta y viene siendo duramente criticado por los internautas tras la difusión de un video viral en el que gritó y botó a un niño con autismo de la iglesia donde se venía oficiando el bautizo de su propia hermana. El hecho ocurrió en Estados Unidos y es tendencia en Facebook y demás redes sociales.

Julia Vicidomini es la madre de Nick, ella quedó decepcionada de la actitud del cura, pues a pesar de que intentaron explicarle que el pequeño de 7 años tenía autismo, el se mostró prepotente y nunca intentó comprender la situación que estaba ocurriendo, informó KALB-TV.

“¡Sáquenlo! ¡Fuera, fuera! Esta iglesia no es pública”, manifestó el sacerdote muy molesto cuando se disponía a bautizar a la hermanita menor de Nick, pues para el hombre religioso el ruido que hacía el pequeño -quien jugaba con una pelota- era lo suficientemente incómodo para continuar con la ceremonia.

El reprochable acto del cura quedó registrado en un video viral de Facebook y que ya ha sido visto por millones de internautas. Julia indicó a Fox News, a raíz de los sucedido, buscará una parroquia “que se adapte mejor a los niños con necesidades especiales”, a pesar de haber asistido a esa iglesia desde que era niña.

Tras la viralización del video del sacerdote botando a Nick, que fue publicado en Facebook , la arquidiócesis a la que pertenece el religioso emitió un comunicado en el que le ofrecía disculpas a la familia Vicidomini y que fue difundido por Fox News.

“El pastor no entendió el comportamiento del niño, no se sintió preparado para responder de manera apropiada y su reacción a la situación no fue pastoral. Él reconoce y lamenta el error”, señala la misiva.

