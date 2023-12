Falta poco para que se finalice el año, pero los feriados en Perú todavía no se acaban y lo mejor es que en diciembre hay varios para que las personas aprovechen esos días y puedan realizar sus compras navideñas. Uno de ellos es el 8 de diciembre, el cual es muy importante por su relación con la religión.

En ese sentido, a continuación, te contamos la razón y también lo que ocurre si trabajas en esa fecha, ya que aunque muchas personas descansan ese día, también están aquellos que deben laborar con normalidad debido al rubro de la empresa.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre?

La fecha fue declarada como feriado, según el Decreto Supremo Nº 151-2022-PCM y el Decreto Legislativo N° 713. Esta tradición que es de índole religiosa inició a mediados del siglo XIX por el Papa Pío XI. La celebración se reconoce en varios países del mundo.

¿Qué se celebra el 8 de diciembre en Perú?

El 8 de diciembre se festeja el Día de la Inmaculada Concepción, festividad de carácter religioso, que conmemora el nacimiento de la Virgen María, ella estuvo libre de pecado y culpa desde su concepción hasta su muerte, de acuerdo con lo que indica la tradición católica.





Conoce el motivo del feriado del 8 de diciembre. (Foto: Pixabay)

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el 8 diciembre en Perú?

Si una persona trabaja este 8 de diciembre sin descanso sustitutorio, por ley le corresponden 3 remuneraciones diarias: 1 remuneración diaria por la labor efectuada, 1 remuneración diaria por el descanso en día feriado no utilizado y 1 remuneración a modo de sobretasa (100% sobre la remuneración diaria) dispuesta por ley. Este es el actual criterio adoptado por la Sunafil.

Así lo explicó, Katy Noriega, asociada principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría, donde además explicó la diferencia entre feriado y día no laborable. Tener en cuenta que los días feriados no son lo mismo que días no laborables, los primeros son días de descanso remunerado, reconocidos por normas de rango legal que no necesitan ser compensados por los trabajadores, mientras que los días no laborales, también son días de descanso remunerado, pero sí están reconocidos en normas de rango infralegal y requieren ser posteriormente compensados por los trabajadores.

¿Cómo calcular el pago que te corresponde por trabajar el 8 de diciembre?

El monto depende del salario, pero aquí te presentamos un ejemplo para que puedas guiarte con un monto aproximado. Así se calcula si ganas 1500 soles (50 soles diarios)

Pago por el feriado (50 soles que ya están incluidos en tu sueldo)

50 soles más por trabajar en feriado.

Sobretasa del 100 % (50 soles).

¿Qué pasa si una empresa no le paga a sus trabajadores el feriado?

Si debes trabajar feriado y la empresa no realiza el pago correspondiente cuando debe hacerlo, de acuerdo al contrato, entonces recibirá una multa que puedes ser hasta 241 638 soles.

Microempresa: entre 1058 y 3128 soles.

entre 1058 y 3128 soles. Pequeña empresa: entre 3542 y 35 190 soles.

entre 3542 y 35 190 soles. MyPE: entre 12 098 a 241 638 soles.

¿Qué otros feriados hay en diciembre?

En Perú, durante el último mes del año hay 3 feriados. Tener en cuenta que en ese caso significa para todos, pero si por alguna razón debes trabajar hay un pago extra o también puedes elegir un día libre compensatorio, esto depende de las políticas de la empresa.

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho 25 de diciembre: Navidad.

