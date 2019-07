Premios Oscar 2020: ¿quién o quiénes ganarán los Premios de la Academia? Predicciones y nominaciones

Los Premios Oscar es la gala más esperada por todos los amantes del cine. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas escoge todos los años a una serie de películas que representan lo mejor del séptimo arte, así como a una serie de actores que han sido ovacionados por el público por su impecable actuación.

¿Quién ganará un Oscar el próximo año 2020? Existen más de 20 categorías en donde los largometrajes y participantes de la producción competirán para convertirse en los orgullosos acreedores de una estatuilla dorada, un gran honor que pocos en la industria pueden alardear de ello

Ahora, poco a poco nos vamos acercando a la recta final para descubrir quienes tendrán el derecho de participar en una de las categorías descritas por la Academia. Este año existen muchas películas que desde inicio de año están buscando una nominación, y ya muchos han seleccionado sus favoritas.

No obstante, aún quedan un tiempo antes de llegar a la ceremonia final de los Premios Oscar 2020 , y con él también muchas otras obras maestras que esperan pacientemente su turno para brillar. '¿Quién ganará un Oscar el próximo año? Aquí algunas predicciones.

MEJOR PELÍCULA

En mayo, llegó uno de los estrenos más esperados por todos los seguidores de Quentin Tarantino: "Once Upon A Time in Hollywood". Si bien su publicación original será en agosto, la crítica a mencionado que esta es una de las obras maestras del año, definitivamente una favorita para llevarse un Oscar en el 2020 y muy posiblemente a mejor película.

Por otro lado, si bien Rami Malek obtuvo el premio al mejor actor en los Oscar 2019, Bohemian Rhapsody fue una de las principales apuestas para llevarse el premio a mejor película. Ahora se turno de Rocketman, la siguiente obra de su director, que buscará una estatuilla en esta codiciada categoría.

Otro favorito de esta categoría es Toy Story 4. La última entrega de la franquicia también fue un favorito para conseguir una estatuilla en el 2010 con la tercera parte. La historia presentada este año se considera más una continuación que un fin, pero aún así su narrativa y su excelente calidad de animación podrían ser suficientes para otorgarle el premio a mejor película.

Le Mans'66 es una película biográfica de los deportes de motor que tiene a los líderes Matt Damon y Christian Bale dirigidos por un James Mangold muy experimentado. La película que se basa en una historia real también es uno de los grandes pesos pesados para la categoría de mejor película.

Aunque muchos no lo crean, el final de la Fase 3 de Marvel Studios también se posiciona como una de las mejores películas para los Oscar 2020. De hecho, esta es una de las principales elecciones por demanda popular, en especial ahora que se ha convertido en la película más taquillera de la historia superando a Avatar.

Nota en desarrollo