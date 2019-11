Premios de la Academia | Cine | Hollywood | Oscar 2020 | La 91 edición de los Premios de la Academia, también conocidos como los Oscar 2020, se celebró el pasado 24 de febrero que nos dejó como la película galardonada a "Green Book", la cual fue elegida por su drama biográfico de Peter Farrelly, considerada esta película como mejor guión original y mejor actor de reparto para Mahershala Ali. Dejó un shock en los espectadores por la reacción que tuvo el film en redes sociales.

"Este film de Farrely nos cuenta la historia de un famoso pianista negro quien contrata un rudo chófer ítalo-americano para que le acompañe a hacer una gira musical por la racista y violenta Norteamérica de los años 60."

Green book, pelicula ganadora del título "Mejor película" este año (Foto: IMDb)

CELEBRACIÓN DE LOS OSCAR 2020

En la entrega de los Oscars 2019 hubo mucha polémica por que no contaran con presentador oficial, la cual se dirimió con la presentación que hizo Lady Gaga y Bradley Copper, aún no se tiene confirmado si en esta oportunidad sucederá lo mismo o si nombraran un presentador esta vez. Confirmaron la fecha de la presentación de esta celebración de los Oscar 2020 se dará el 23 de febrero.

POSIBLES NOMINACIONES AL OSCAR 2020

"MARRIAGE STORY" – HISTORIA DE UN MATRIMONIO

Nominada a un Golden Globe (Foto: IMDb)

"Nicole, interpretada por Scarlett Johansson es una actriz que dejó una prometedora carrera como actriz cuando conoció a Charlie interpretado por Adam Driver, un director de teatro con una vida perfectamente planificada. Con una química aplastante y un hijo en común, la historia de amor de esta pareja irá degradándose poco a poco hasta llegar a romperse por completo. Marriage Story plasma el amor y desamor que vive este matrimonio y los altibajos que tendrán que superar si quieren mantener a la familia unida"

"ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD" – ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD

Pieza del Director conocido Martin Scorsese (Foto: IMDb)

"Ambientada en Los Ángeles, en el turbulento verano de 1969, la novena película de Quentin Tarantino gira alrededor de Rick Dalton, una antigua estrella de westerns televisivos. Dalton, junto a su doble de acción de toda la vida, Cliff Booth, lucha por hacerse un hueco en un Hollywood que ambos ya no parecen reconocer. Pero Dalton tiene una vecina muy especial... Sharon Tate. El asesinato de Tate y sus cuatro amigos a manos de los seguidores del culto de Charles Manson servirán como telón de fondo de la historia principal."

Este Film tiene como director y escritor a Quentin Tarantino. Encontraremos estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Ha sido rateada en IMDb con 8/10 con un total de 200 mil votaciones.

Desde que se dio el lanzamiento de esta película, varios profesionales de la industria dieron sus elogios, tanta fue la demanda de la proyección que tuvieron que hacer una segunda, después de esto los espectadores parecen amarla y la taquilla alta que ha tenido da mucho que pensar.

"Once upon a time in Hollywood" podemos ver que es una pieza diferente a lo habitual de lo que estamos acostumbrados de Tarantino y a pesar de haber tenido su controversia ha tenido mayor cantidad de buenas críticas que malas y puede que sea suficiente para obtener su premio en los Oscar 2020.

"JOJO RABBIT"

Film ambientado en la segunda guerra mundial. (Foto: IMDb)

"La película, ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, narrará la historia de un joven admirador del ejército de Hitler que tiene un amigo imaginario, con un parecido más que sospechoso con el propio Hitler, y que descubre que su madre está escondiendo a un niño judío en casa."

La dirección de este film es por Taika Waititi, fue escrita por Christine Leunens junto a Taika, cuenta con un reparto conformado por, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie y Scarlett Johansson, este film cuenta con un rate en IMDb de 7.1/10.

Esta sátira anti-odio ha tenido ya una racha de premios interesante. Se dio su estreno en Toronto teniendo revisiones iniciales bastante variadas, donde algunas personas pensaron que era la mejor película del año.

"Jojo Rabbit" se llevó a casa el codiciado premio People´s Choice en TIFF, esto ayudo a que este film se mantuviese con vida ante los espectadores y posiblemente sea una buen jugador en las grandes categorías como lo son ahora los Oscar 2020.

"THE IRISHMAN" – EL IRLANDES

Este film cuenta con actores renombrado como Robert de Niro. (Foto: IMDb)

Con el regreso del maestro neoyorkino al mundo de la mafia de la Gran Manzana. Adaptará a la gran pantalla el libro "I Heard You Paint Houses" (que también fue el título de trabajo de la película), de Charles Brandt, a cargo del guionista Steven Zaillian, premiado libretista de películas como 'La lista de Schindler', 'American Gangster', 'Gangs of New York' o 'Moneyball: rompiendo las reglas'.

"Cuenta la historia real de Frank Sheeran, un violento gánster apodado el irlandés y sospechoso de más de 25 asesinatos relacionados con la mafia. La película se centrará principalmente en uno de ellos, el del sindicalista Jimmy Hoffa. Nunca se esclareció quién fue el culpable del asesinato hasta que, en su lecho de muerte, Sheeran confesó ser el culpable del asesinato, 28 años atrás. Para comprender la situación que llevó a este asesino múltiple a confesar este particular delito, en sus últimos instantes de vida".

Tenemos como director de este Film a Martin Scorsese, fue escrito por Charles Brandt (Libro) y Steven Zaillian (Versión Film), como reparto contamos con Robert de Niro, Jesse Plemons y Anna Paquin. Tiene un rate en IMDb de 8.6/10.

Teniendo en cuenta que es un film de Scorsese, director el cual en lo que va de siglo ha lanzado 7 películas de las cuales 5 de ellas han sido nominadas a mejor película, sería bastante impactante que esta no fuera la seis de las ocho.

Después de su debut "The Irishman" ha sido elogiada como una obra maestra de Scorsese la cual incluye partes divertidas y conmovedoras, a su vez mostrando una parte más reflexiva sobre la vida en el crimen la cual ofrece un poderoso golpe emocional.

Es considerado un trabajo muy ambicioso por parte de Scorsese entre sus extensos efectos visuales de reducción del envejecimiento y por lo que se ve largas horas de ejecución que cualquiera puede pensar que algo pudo haber salido mal, pero bajo la dirección de Scorsese no ha sido más que otro triunfo para él.

"JOKER" – EL GUASÓN

Joaquin Phoenix podría ser considerado por fans de DC como el mejor Joker después de Heat Ledger (Foto: IMDb)

"Joker se centra en el icónico archienemigo y es una historia original, independiente, que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad, no es solo un estudio de su carácter valiente, sino también una historia de advertencia más amplia".

Este film prometió y dio una historia que los fans de DC nunca habían visto en la gran pantalla. Hasta el momento había sido la interpretación de Heath Ledger en “El caballero oscuro” la versión que se daba como definitiva de este villano.

La sinopsis apuntó a que sería una historia independiente y que este Joker no estaría conectado con el actual universo de las películas de DC.

El director de este film es Todd Phillips, fue escrito por el mismo Tood en conjunto con Scott Silver. Como reparto tenemos a Joaquin Phoenix, Robert de Niro y Zazie Beetz. Logró un rate en IMDb de 8.9/10.

Este film fue un pararrayos para la controversia después de su estreno en Venecia logrando una de las sorpresas de la temporada al ganar el Leon de oro en ese festival de cine. Se refuerza su buena crítica por la actuación trasformadora de Phoenix siendo está catalogada y elogiada como una película con una historia de origen inquietante y oscura, así como emblemática del origen de uno de los villanos más icónicos de la cultura pop.

Históricamente no hay correlación entre Venecia y los Oscars pero, los dos últimos receptores del León de oro han obtenido nominación a la mejor película en la emblemática celebración como lo será nuevamente los Oscar 2020.

"PARASITE" – PARASITOS

Posiblemente una más de las 11 películas de lengua extranjera que entre en los nominados. (Foto: IMDb)

"Ki-taek es el patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos precarios y robando el wi-fi de los vecinos. Su situación cambia un día en el que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia acaudalada. Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne"

Dirigida por Bong Joon Ho, escrita por Jin Won Han y con reparto conformado por Kang-ho Song, Yeo-jeong Jo y So-dam Park es el film en idioma extranjero que sería nominada en esta gala a mejor película entrando en el grupo de las pocas películas que lo han logrado en galas anteriores. Obtuvo un rate en Imdb de 8.5/10 con un total de 43 mil votaciones.

Este film no ha recibido más que elogios por parte de audiencia denominándola como una clase magistral de filmación oportuna y efectiva por parte de la producción de la misma obteniendo el segundo lugar en el People´s Choice.

"A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD" – UN HERMOSO DÍA EN EL VECINDARIO

Como actor principal tiene al famoso Tom Hanks el cual ha recibido muy buenas críticas en su interpretación. (Foto: Reddit)

"Basada en hechos reales, A Beautiful Day in the Neighborhood sigue la historia del reconocido periodista Tom Junod y su amistad con el icono de la cultura pop americana Fred Rogers. Todo empezó cuando un escéptico Junod aceptó escribir un artículo sobre Rogers y cuando comienza a conocerle más de cerca cambiará absolutamente la idea preconcebida que tenía de él."

Dirigida por Marielle Heller, escrita por Micah Fitzerman y Noah Harpster con reparto conformado por Tom Hanks, Christine Lahti y Wendy Makkena. Nos presentan una película que trata sobre el amor, amabilidad y la comprensión, sonando así como una apuesta segura a lo que respecta a los Oscar 2020.

Aunque este film tuvo poco éxito en Toronto y aunque tuvo buenas críticas aunado a que la audiencia muestra su cariño por el afamado Hanks, no logró el premio en los People´s Choice y ni siquiera quedó en segundo lugar. Tiene un rate en IMDb de 7.0/10.

"FORD V FERRARI"

Protagonizada por Christian Bale y Matt Damon. (Foto: Reddit)

"Se centra en un excéntrico y decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles. Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966."

Tiene como director a James Mangold y como escritores a Jez y John-Henry Butterworth, brindando como parte del reparto a Christian Bale, Matt Damon y Catriona Balfe. Logro en IMDb un rate de 7.4/10 con tan solo 963 votaciones.

Ha recibido comentarios como que es un barco similar a los de "A beautiful neighborhood" en cuanto a buenas críticas de Telluride y Toronto sobre su drama deportivo adicionando que es considerada una filmografía emocionante de este director.

Han sonado muy bien sus comentarios pero a su vez ha habido varios en lo que se etiqueta este film con no ser suficiente y de tener algunos fallos técnicos, especialmente de sonido y mezcla de sonido. Tan solo el 5% de los miembros de la academia la considera como la película nro 1 del año, será suficiente para lograr llevarse el tan afamado premio en los Oscar 2020?

"1917"

Ambientada en la primera guerra mundial. (Foto: Reddit)

"En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield y Blake reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake."

Dirigida por Sam Mendes, escrita por Sam y Krysty Wilson Cairns tiene como reparto de actores principales a Andrew Scott, Benedict Cumberbatch y Richard Madden. Tiene como fecha de estreno el 25 de diciembre de este año.

Su director ha estado ausente desde que logró su premio de mejor película con "American Beauty" esto podría cambiar este año con "1917" que es el primer drama de la primera guerra mundial y que promete ser una experiencia bastante intensa, así como ser una de las películas más ambiciosas de la temporada.

Aún no existen críticas concretas de este film por el hecho de que aún no ha sido estrenado y no se sabe si será una obra maestra o un total fracaso.

"LITTLE WOMEN" – MUJERCITAS

Tendrá la participación de actrices como Emma Watson. (Foto: Reddit)

"Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas adolescentes que se embarcan en unas vacaciones con su madre, pero sin su padre, un evangelista itinerante. A medida que atraviesan el estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares”

Dirigida por Greta Gerwig, escrita por Greta y Louisa May Alcott con estrellas como Florence Pugh, Timothée Chalamet y Emma Watson. Ha sido anunciado su estreno para el 25 de diciembre del presente año.