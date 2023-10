La procesión del Señor de los Milagros es considerada uno de los eventos religiosos más importantes en Perú. Este evento congrega a miles de personas de diferentes partes del mundo, ya que algunos peruanos que se encuentran en otros países regresan en octubre para acompañar al Cristo Moreno durante alguno de sus recorridos.

En ese contexto, Depor ha preparado esta nota con información respecto a la hora, fecha y ruta que tendrá la cuarta procesión del Cristo de Pachacamilla. Entonces, si deseas acompañar a la imagen durante ese recorrido debes leer la nota con mucha atención.

¿Cuándo será el cuarto recorrido del Señor de los Milagros?

El cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros se realizará el sábado 28 de octubre. Esta procesión es la penúltima de las cinco que realiza el Cristo Moreno durante el mes de octubre, aunque la quinta se lleva a cabo el 1 de noviembre. Para acompañar al Cristo Moreno desde su salida, debes acudir antes de las 6:00 a.m. a la Iglesia de las Nazarenas.

¿A qué hora iniciará el cuarto recorrido del Señor de los Milagros?

El Señor de los Milagros saldrá a las 6:00 a.m. del sábado 28 de octubre desde la Iglesia de las Nazarenas. Aunque si deseas acompañar a la imagen puedes darle el alcance en alguno de los lugares que visitará.

¿Cuál será la ruta del cuarto recorrido del Señor de los Milagros?

En esta ocasión, el Señor de los Milagros saldrá en andas de la Iglesia de las Nazarenas para luego dirigirse al hospital San Bartolomé, después al Hospital Arzobispo Loayza para finalmente regresar a su punto de partida (Iglesia de las Nazarenas).

Cuarta procesión del Señor de los Milagros en 2023. | Foto: @HSMNazarenas / Twitter

¿Cuántos recorridos del Señor de los Milagros faltan por realizarse?

En octubre, el Señor de los Milagros tiene cinco recorridos procesionales este 2023. Los tres primeros ya se realizaron, el cuarto (28 de octubre) iniciará a las 6 a.m. y la salida será desde la Iglesia de las Nazarenas y y para finalizar las procesiones por el Cristo Moreno, el último se llevará a cabo el 1 de noviembre al mediodía, saliendo también desde la av. Tacna (iglesia de las Nazarenas).

¿Cuáles son los horarios de las misas del Señor de los Milagros?

Durante octubre en el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas desde muy temprano se realizan misas por “El Señor de los Milagros”, las cuales son en los siguientes horarios: 7:00 a.m.; 9:00 a.m.; 10:30 a.m.; 12:00 p.m.; 1:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.; 7:00 p.m.; 8:00 p.m.; 9:00 p.m.

¿Cómo empezó la tradición de la procesión del Señor de los Milagros?

La tradición nació luego de que un esclavo pintara al Cristo Morado en una pared y que curiosamente ese muro se mantuviera intacto tras el terremoto ocurrido en Lima y Callao en 1655. Desde ese momento se empezó a venerar la imagen y así cada día más personas se volvieron creyentes.

¿Por qué se come turrones en octubre?

El turrón es un dulce peruano muy popular que antiguamente solo se comía en octubre. Todo inició porque en el siglo XVII, una mujer llamada Josefa Marmanillo decidió pedirle al Señor de los Milagros que curara la enfermedad que tenía y como agradecimiento al milagro concedido, ella decidió preparar el famoso postre y ofrecerlo como ofrenda al Cristo de Pachacamilla.

