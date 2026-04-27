Seis años después de aquella final del 2020, donde Bayern Múnich se impuso por 1-0 y dejó al PSG sin su primera corona europea, los dos equipos vuelven a encontrarse con versiones renovadas y por la semifinal de la UEFA Champions League.

El historial reciente le añade aún más tensión al duelo. Desde hace seis años, París Saint-Germain y Bayern se han enfrentado en ocho ocasiones, siete por Champions League y una en el Mundial de Clubes. El balance favorece claramente al conjunto alemán, que ha ganado seis de esos enfrentamientos. Sin embargo, el PSG logró un golpe de autoridad al imponerse 2-0 en su último cruce en el Mundial de Clubes.

El contexto actual introduce un factor determinante, los parisinos llegan como vigentes campeones de la Champions League, lo que convierte este cruce en un desafío para defender su título y consolidar su crecimiento en la élite europea. En contraste, el Bayern mantiene su condición de potencia histórica, con una consistencia que lo posiciona año tras año como candidato.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, PSG tiene, bajo la dirección de Luis Enrique, un enfoque más colectivo y ha dejado atrás la dependencia exclusiva de figuras para consolidar un bloque competitivo, capaz de alcanzar su tercera semifinal consecutiva en Champions tras eliminar con autoridad a rivales de peso.

Por su parte, el Bayern, ahora dirigido por Vincent Kompany, ha logrado renovar su estructura sin perder su esencia ganadora. Con Harry Kane como delantero, el conjunto bávaro mantiene un poder goleador imponente y una disciplina táctica que lo convierte en un rival extremadamente difícil de superar. Su camino reciente, tanto en Europa como en el Mundial de Clubes, reafirma su condición de candidato permanente.

En un cruce que enfrenta a dos de los equipos más fuertes del mundo, la respuesta no solo definirá a un finalista. También marcará qué proyecto está mejor preparado para dominar el presente del fútbol europeo.

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