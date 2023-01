Desde que RBD anunció su gira de regreso, llamada “Soy Rebelde World”, los fanáticos de la banda mexicana esperan con ansias las fechas de sus conciertos. Sin embargo, luego de que una de las integrantes, Maite Perroni, anunciara su embarazo, fue puesto en duda que permaneciera en el proyecto.

La actriz de “¿Quién mató a Sara?” reveló, el 6 de enero, que está a la espera de su primer hijo con Andrés Tovar, el productor de televisión con quien se casó luego de un año de relación, aproximadamente.

Aunque el anuncio ha sido reciente, hace poco Dulce María confirmó que en realidad su embarazo ya tiene varios meses, pues esperan que dé a luz alrededor del mes de abril, por lo que se estima que tiene casi 6 meses de gestación.

“Yo termino de grabar (la novela ‘Pienso en ti’) por ahí de abril. ‘Mai’ (Maite Perroni) tiene que tener a su bebé ahí más o menos (por esas fechas)”, afirmó ella durante su aparición en el programa Hoy.

¿QUÉ HARÁ MAITE PERRONI CON LA GIRA DE RBD LUEGO DEL ANUNCIO DE SU EMBARAZO?

Maite Perroni acaba de confirmar que seguirá con sus planes de participar en la gira “Soy Rebelde World Tour”, pese a haber anunciado que está embarazada. En una entrevista con People en Español, aseguró que estará junto al resto de miembros de RBD en los escenarios.

“¡Qué año me espera! Voy a ser mamá, voy a darle vida al ser más importante de mi vida y además voy a volver a estar con mis hermanos, con toda esa gente que nos ha dado tanto amor”, afirmó.

Dulce María y Anahí, quienes cargan a sus pequeños, mientras que Maite Perroni muestra un poco de su vientre de embarazada (Foto: Anahí / Instagram)

Sin embargo, considerando lo avanzado de su embarazo, probablemente dará a luz antes del 25 de agosto, fecha en la que inicia la gira. Por ello, está tomando ciertas precauciones para recuperarse del parto y tener que separarse de su bebé temporalmente.

“Me estoy preparado para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa. La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento superafortunada creo que es un gran 2023″, agregó.

LOS PLANES DE MAITE PERRONI PARA EL 2023

La gira de RBD no es lo único que Maite Perroni tiene planificado para el 2023, pues no va a dejar de lado su carrera como actriz, la cual se ha vuelto su principal actividad desde que el grupo se separó.

El 22 de febrero, se estrenará en Netflix la nueva serie que protagoniza, llamada “Triada”, la cual gira en torno a una mujer que se topa con dos personas idénticas a ella.

“Estreno de una serie en donde soy socia de Argos y Netflix, que se llama ‘Triada’. Iniciamos en febrero. Estoy desbordada de agradecimiento, de plenitud, de muchas emociones”, explicó.