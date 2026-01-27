El Torneo Apertura de la Liga 1 se perfila como uno de los más competitivos de los últimos años. Con planteles reforzados, técnicos consolidados y el peso de la historia sobre sus espaldas, los clubes llegan obligados a responder a las expectativas de sus hinchas, protagonistas una vez más de un campeonato que revive rivalidades y la ambición de ganar desde la primera fecha.

Según las estadísticas de la casa de apuestas deportivas onlineBetsafe, Universitario lidera el favoritismo con una probabilidad de 38.46 %, seguido por Alianza Lima, con 33.33 %, y Sporting Cristal, con 28.57 %. Más atrás aparecen Cienciano y Cusco FC, ambos con 4.76 %, como alternativas capaces de dar la sorpresa. Además, los tres primeros concentran la mayor cantidad de aficionados a nivel nacional, un factor que suele inclinar la balanza en los momentos decisivos.

Universitario de Deportes: Llega al Apertura como campeón vigente de la Liga 1 y con la posibilidad de alcanzar el tetracampeonato, un logro histórico para el club. En 2025 destacó por su solidez colectiva y un esquema de juego sostenido por una base de jugadores que se mantiene desde hace tres temporadas.

Además, el equipo tiene nuevo entrenador: Javier Rabanal llega a Universitario luego de campeonar en la Serie A de Ecuador con Independiente del Valle.

El respaldo popular también marca la diferencia. Según la Tabla del Hincha 2025, Universitario lideró la asistencia en la Liga 1 del año pasado con 660,153 espectadores, confirmando que su localía y el apoyo masivo pueden ser determinantes en este tipo de torneos.

Alianza Lima: El 2025 dejó una herida abierta en La Victoria. Alianza Lima perdió la opción de ser Perú 2 y terminó como Perú 4, lo que lo obligó a disputar nuevamente la Fase 1 de la Copa Libertadores. Fue un golpe duro para la hinchada blanquiazul.

Con la intención de cambiar el rumbo, el club apostó por el argentino Pablo Guede, técnico con seis títulos en su trayectoria internacional. La salida de Hernán Barcos marcó el cierre de una etapa, pero la dirigencia respondió con fichajes de peso como Federico Girotti, Luis Ramos y Jairo Vélez. La reciente Noche Blanquiazul, en la que Alianza logró un triunfo por 3-0 sobre el Inter Miami de Messi, renovó la ilusión de sus hinchas y de los 441,871 fanáticos que asistieron a Matute en el 2025, la segunda mayor convocatoria del país durante el año pasados.

Sporting Cristal: El año pasado, eliminó a Alianza Lima en los playoffs de la Liga 1. Luego perdió ante Cusco FC la disputa por el cupo de Perú 2, quedando como Perú 3, resultado que dejó un sabor agridulce en su afición. A pesar de ello, el club sigue bajo el liderazgo de su entrenador Paulo Autuori y apuesta por la continuidad de su idea de juego.

Aunque no encabeza las cuotas, su historia lo respalda. El año pasado registró 180,240 asistentes en los estadios, una cifra menor frente a sus clásicos rivales, pero muy significativa.

Equipos que pueden dar la sorpresa: Cusco FC confirmó su crecimiento deportivo al clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer 2-0 a Sporting Cristal, consolidando así un proceso que ilusiona a su afición. En la Tabla del Hincha 2025 sumó 45,562 asistentes, una cifra modesta frente a los grandes, pero en constante crecimiento.

Junto a Cusco FC, equipos como Cienciano, que convocó a 138,241 hinchas durante el 2025, buscarán hacer valer su fortaleza regional y convertirse en animador del campeonato, arrebatando puntos clave en la lucha por el Apertura.

Para Betsafe, Universitario parte con ventaja por su presente deportivo y la motivación del tetracampeonato. Sin embargo, el Apertura 2026 promete ser una competencia abierta. Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Cienciano están listos para disputar cada punto en un torneo donde el margen de error es mínimo y la emoción podría extenderse hasta la última fecha.

