Rápidos y furiosos (Fast and Furious en Latinoamérica) es en la actualidad una de las franquicias más grandes del género de acción en el mundo, que además de presentar las piruetas más increíbles al volante, también ha visto pasar infinidad de actores, entre ellos, Dwayne Johnson.

Conocido mundialmente como The Rock (‘La Roca’), Dwayne Johnson se integró al elenco principal como el oficial Luke Hobbs en Rápidos y furiosos 5 (Fast Five) y desde entonces ha participado en las siguientes entregas de la saga, incluido el spin-off que protagoniza junto con Jason Statham: Hobbs and Shaw.

Pese a ello, Johnson no será parte de la cinta F9, la novena y penúltima parte de su línea principal, que se estrenará en 2021 (postergado por el coronavirus); aunque el propio actor no descarta unirse a la franquicia en la película que cerrará la historia de ‘Dom’ y su familia, programada para lanzarse un año después de “Fast & Furious 9”.

Si bien la actuación de Johnson en la película ha sido muy destacada, lo cierto es que originalmente, el protagonista de “Rampage: Devastación” y “Terremoto: La falla de San Andrés” no fue la primera opción para interpretar al oficial. ¿Cómo? Sí, así como lo lee. Fue Tommy Lee Jones, el que debía ser de Luke Hobbs en la saga. A continuación más detalles de esta gran revelación.

Luke Hobbs no fue creado pensado en Dwayne Johnson (Foto: Universal)

¿TOMMY LEE JONES DEBÍA INTERPRETAR A LUKE HOBBS?

Originalmente, el personaje de Luke Hobbs no fue creado pensado en Dwayne Johnson; de hecho, la mejor opción para los creadores y realizadores era Tommy Lee Jones. El actor de “Men in Black” le habría interpretado como un burócrata del gobierno directo similar a su personaje de mariscal de Estados Unidos en “The Fugitive”.

El papel fue reestructurado para Johnson cuando un fanático le dijo a Vin Diesel que le encantaría verlos trabajar juntos. Así lo contó el mismo actor durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

"La razón por la cual trajimos a Dwayne Johnson a ‘Fast Five’ fue por ustedes”, dijo el intérprete de Dominic Toretto. “Una chica llamada Jen Kelly dijo ‘me encantaría verlos juntos en pantalla’. Entonces le dimos un papel inicialmente planeado para Tommy Lee Jones; se lo dimos a Dwayne Johnson y brilló en el rol”, añadió.

La interpretación de Dwayne Johnson como Luke Hobbs le cayó como anillo al dedo al actor, pues verlo lucir el papel de oficial rudo y sin miedo, ha sido un gran acierto. Aunque no ha estado ajeno a la crítica; sobre todo, por los supuestos problemas entre Diesel y Johnson. Y hay quienes creer que Tommy Lee Jones habría hecho un contrapunto más interesante para la saga.

¿CÓMO DWAYNE JOHNSON CONSIGUIÓ EL PAPEL DE LUKE HOBBS?

El actor contó a través de su cuenta de Instagram la curiosa anécdota de cómo llegó hasta este papel, revelando que parte de una decepción al tratar de obtener un rol que no le dieron. Y es que Dwayne Johnson reveló que audicionó para ser el protagonista de “Jack Reacher”, pero el papel finalmente se lo dieron a Tom Cruise, pese a que el actor sentía que había hecho un buen trabajo durante las pruebas. Tras la fallida audición, el actor recibió una llamada que le cambió el rumbo a su carrera.

“Afortunadamente, todos mis papeles, desde el comienzo de mi carrera, fueron creados y diseñados para mí, excepto ‘Jack Reacher’”, reveló Johnson. “Estaba en un lugar muy diferente, lo reconozco. Tom obviamente era la estrella de cine más grande del mundo, y yo no lo era. Quería ese papel desesperadamente porque era fan del personaje y creí que le podía hacer justicia. Me llamaron y me dijeron que no era para mí”, confesó.

Aunque esta situación pudo generar rencor en el actor, este señaló que en realidad está agradecido porque ese papel no haya sido para él, pues abrió otras puertas u nuevas posibilidades, aún más grandiosas. “El universo funciona de manera divertida y cuando no obtuve ese rol recibí una llamada de Universal Studios: ‘oye, tenemos la idea de que te unas a la franquicia de Rápidos y furiosos’. Fueron muy rápidos para decir: ‘sabemos que es tarde y vamos a rodar como en tres semanas y no hay mucho dinero para el papel, aunque es una buena oportunidad’. Entonces dije: ‘He sido fan de la franquicia y veo el potencial’”, contó Dwayne Johnson.

Pero para aceptar el papel en la franquicia de acción, el actor puso dos condiciones: que le den la libertad creativa y espacio para crear al personaje que quería crear, y que le dejen formar un pequeño grupo alrededor de él.

El actor Dwayne Johnson no interpretará a 'Luke Hobbs' en la novena entrega de la franquicia "Rápidos y Furiosos". (Foto: Universal)

