“Rápidos y Furiosos” es una de las franquicias más grandes del género de acción de todos los tiempos. La cinta de Universal Studios lanzó al estrellato a su reparto principal, entre ellos, Vin Diesel, el fallecido Paul Walker, Jordana Brewster, entre otros. Sin embargo, esta última estuvo cerca de quedar fuera del reparto principal, pues eran otras actrices que también pasaron el casting para ser la hermana de Dominic Toretto.

Jordana Brewster es una de las actrices de reparto que ha estado en todas las películas de “Rápidos y furiosos”, interpretando a Mia Toretto, hermana de Dominic y pareja de Brian. Sin embargo, la intérprete y modelo panameña-estadounidense-brasileña no fue la primera opción de los realizadores.

Como la hermana del protagonista principal, Mia fue empujada al estilo de vida de las carreras callejeras, así como a los diversos atracos de su hermano. Pero Brewster no estaba en mente, por lo que su papel de basó en otra actriz. A continuación más detalles al respecto.

Mia Toretto regresa con su hermano, pero ¿qué pasará con su esposo? (Foto: Fast & Furious / Universal Pictures)

LAS OTRAS ACTRICES QUE DEBÍAN SER MIA TORETTO

Como hermana menor de Dominic Toretto, Mia siempre estuvo bajo su protección; aunque ella siempre trata de alejarse de las actividades ilegales. Cuando inicia su relación Brian O’Conner, ella a menudo se ve atrapada en la historia. El personaje de Jordana Brewster ha tenido un papel destacado en las películas de “The Fast Saga”, sobre todo en “Fast & Furious” y “Fast Five”, en la sexta y séptima película no apareció mucho debido a que tiene dos hijos con Brian. Sin embargo, Mima Toretto está listo para hacer su regreso en un papel principal para “F9”.

Antes que Jordana Brewster fuera elegida para participar de la saga, tuvo papeles menores en películas como “The Faculty”, “The Invisible Circus”, así como en la telenovela “As the World Turns”, siendo el papel de Mia Toretto su mejor oportunidad. Pero el estudio tenía una lista de actrices populares que estaban considerando para la película dirigida por Rob Cohen.

Las actrices que audicionaron fueron:

Jessica Biel

Bijou Phillips

Sarah Michelle Gellar

Kirsten Dunst

Natalie Portman también intentó el papel pero fue llamada para “Star Warstrilogía”. Más interesante fue el hecho de que el papel de Mia fue originalmente escrito para una actriz específica: Eliza Dushku.

(Foto: Facebook/Vin Diesel)

EL PAPEL DE MIA TORETTO FUE ESCRITO PARA ELIZA DUSHKU

Antes del lanzamiento de “The Fast and the Furious”, Eliza Dushku apareció en “Buffy the Vampire Slayer” y el spin-off, “Angel”. Dushku también estaba saliendo de la popularidad que rodeaba a Bring It On en 2000, por lo que la actriz tenía una gran demanda.

Cuando se desarrolló la película de carreras callejeras, el equipo de redacción tenía en mente a Dushku para la hermana de Dom. Pero cuando le ofrecieron el papel, no le interesó mucho. En todo este tiempo, la actriz no reveló los motivos que le llevaron a rechazar el personaje, aunque por es épica estaba muy ocupada, por lo que es probable que se haya debido a la falta de tiempo.

Tras Dushku, Brewster emergió como la favorita y consiguió ser Mia Toretto, un papel que duraría varias décadas. La disminución del papel ciertamente no perjudicó la trayectoria profesional de Dushku, pero habría sido interesante ver cómo habría cambiado si se uniera a “Fast & Furious”. En tanto, Brewster ha tenido un éxito intermitente como actriz pero sigue siendo parte de la conocida mundialmente como ‘Fast Family’.