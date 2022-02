Nada nos gusta más que vestir una camisa blanca en verano. Si quieres que tu ropa blanca luzca brillante y no se torne amarilla, no puedes limitarte a meterla a la lavadora y nada más. Tendrás que dedicarle un tiempo de más para tratar las manchas, por eso te traemos una serie de remedios para no tener que remojarla por horas ni lavarla a mano.

Para que tu camisa o camiseta de color blanco recupere su buen aspecto y logres que su blancura dure por mucho más tiempo, hoy te mostramos cómo lavar ropa blanca con unos sencillos trucos caseros para lavar la ropa a mano o a máquina y que quede perfecta en cuestión de minutos. Toma nota.

MÁS TRUCOS | Remedios caseros para eliminar el mal olor de las sandalias

Trucos caseros para blanquear ropa

1. Bicarbonato de sodio

Entre los productos más eficaces para lavar una camisa blanca sin usar cloro o lejía se encuentra el bicarbonato de sodio. Ayuda a eliminar las manchas aportando suavidad a las prendas. Solo tienes que agregar media taza al detergente y lavar de manera habitual.

Es económico, fácil de conseguir y actúa en profundidad sobre las prendas, consiguiendo eliminar las manchas sin dificultad. Si quieres que sea más efectivo aún puedes mezclarlo con vinagre blanco. Para manchas más rebeldes, aplícalo mezclado con un poco de jugo de limón sobre la mancha.

3. Jugo de limón

Para blanquear ropa con jugo de limón, llena una olla con agua y rodajas de limón y ponla a hervir. Remoja las camisetas blancas y demás prendas durante una hora antes de lavarlas de manera habitual.

El jugo de limón elimina todo tipo de suciedad y deja la ropa blanca reluciente. (Foto: Pixabay)

3. Agua oxigenada

Es otro de los productos que ayudan a blanquear la ropa. El agua oxigenada es una gran alternativa para evitar el uso de cloro. Es tan fácil como agregar media taza de agua oxigenada en el lavado habitual junto al detergente. También puedes aplicarla de forma directa sobre la mancha.

4. Vinagre blanco

El vinagre blanco no es agresivo con las telas y ayuda a suavizarlas. Es también un limpiador ecológico recomendado en caso de tener asma y no poder utilizar limpiadores o blanqueadores químicos. Solo tienes que mezclarlo con un poco de limón para que tome un olor más fresco.

La mejor manera de usarlo es agregar de media a una taza entera de vinagre blanco destilado a tu detergente habitual para lavadora. Haz el lavado habitual y, si tus prendas presentan manchas, aplica vinagre sobre la zona afectada y déjalo actuar una hora antes de lavar las camisetas blancas.

5. Leche

Este producto puede ayudar bastante a cuidar las prendas y blanquearlas. Para obtener buenos resultados, pon a remojo la camisa blanca con un tazón de leche. Déjala un par de horas y enjuaga.

Cuidar la ropa blanca no es una tarea sencilla. (Foto: Pexels)

Tips para mantener la ropa blanca