El alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, entregó el renovado complejo deportivo que lleva el nombre del destacado basquetbolista Carlos “Chino” Vásquez que cuenta con más de 18 años de servicio a la comunidad deportista del distrito. Este proyecto fue elegido por los vecinos mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo en 2025. Su ejecución requirió una inversión de 4.5 millones de soles.

El alcalde destacó los esfuerzos de su gestión por promover la actividad física, la recreación y el bienestar de los vecinos. “Durante nuestra gestión hemos priorizado proyectos que promueven estilos de vida saludables y el uso adecuado del espacio público. Nosotros hemos destinado más de 9.3 millones de soles para la construcción, implementación y modernización de espacios públicos como el parque de la Juventud, este complejo que estamos inaugurando y pronto realizaremos el mejoramiento del Skate Park y la zona surf de la playa Makaha”, afirmó

Por su parte, la hija del reconocido deportista que da nombre a este complejo, Carla Vásquez, agradeció que la municipalidad de Miraflores siga rindiendo homenaje a su padre. “Quiero agradecer al alcalde Carlos Canales por permitir que el nombre de mi papá siga en este complejo deportivo porque quiere decir que mi papá seguirá en la vida de todos por muchos años más”, indicó.

La modernización del complejo Chino Vásquez comprendió más de 4,625 m² que incluyen 3 canchas deportivas, losas multiusos, área de gimnasia, zona para slackline, veredas, área administrativa, tópico y servicios higiénicos, entre otros.

La nueva cancha de fútbol cuenta con 1,050 m² de grass sintético de última generación, tribunas techadas para más de 130 personas y enrejado, garantizando mejores condiciones de juego y mayor seguridad para jugadores y espectadores. Asimismo, cuenta con iluminación LED de alto rendimiento, bancas y lockers para los deportistas.

A ello se suman dos losas multideportivas de 420 m² cada una, implementadas con divisiones metálicas, tribunas laterales, tableros profesionales y arcos portátiles para niños para la práctica de básquet, vóley y futsal, además de entrenamientos formativos que amplían significativamente la oferta deportiva y fomentan el desarrollo de torneos, campeonatos internos y competencias locales.

El renovado complejo también incorporó un gimnasio al aire libre totalmente equipado y una sala de usos múltiples de más de 160 m², para talleres y clases permanentes de artes marciales, ajedrez, baile, zumba, yoga y pilates, además de las actividades organizadas por la Subgerencia de Deportes y Recreación.

El moderno recinto cuenta también con vestuarios, servicios higiénicos, tópico, área de informes, cicloparqueaderos y zonas accesibles, así como un entorno paisajístico renovado que integra áreas verdes y senderos. Las canchas quedaron abiertas para el uso de los vecinos, promoviendo el deporte libre, el encuentro comunitario y consolidando al Complejo ‘Chino’ Vásquez como uno de los principales espacios deportivos de Miraflores.

Más iluminación

La modernización del Chino Vásquez favorecerá también la práctica de deportes durante la noche gracias a la instalación de 65 nuevos faroles en todo el complejo en contraste con los 20 que tenía antes. Asimismo, las losas multiusos tendrán 6 nuevos reflectores, antes solo habían 2. Todo ello redundará en la práctica nocturna de vóley, básquet, fútbol, entre otros.

En la ceremonia de entrega estuvieron presentes destacados deportistas como Ricardo Duarte (basquetbolista), Óscar Ibáñez, ex arquero de la selección peruana, la surfista María Fernanda Reyes, Eusebio Acasuzo, mundialista de España 82, Jaime Duarte ex lateral de la selección, entre otras personalidades ligadas al mundo deportivo.