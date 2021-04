Los retos virales sirven como una perfecta distracción en tiempos de pandemia. Los usuarios suelen buscarlos a diario para tener una nueva experiencia y descifrar algún nuevo número que se encuentra en la imagen. Sin embargo, este desafío se volvió tendencia en redes sociales porque, además de su dificultad, determina qué problemas en la vista posees de acuerdo al número que lograr descifrar.

Problemas en la vista tenemos a diario, muchos de ellos se vuelven notorios con el paso del tiempo. Claro está también que en estos tiempo de pandemia, la virtualidad se ha apoderado de nuestra vidas y estamos expuestos a fuertes luces para mantenernos conectados y realizar actividades diaria. Esto incrementa las posibilidades de tener algún problema relacionado a la visión.

Aprovechando el auge de los acertijos matemáticos y otros desafíos intelectuales a través de las redes sociales, se volvió viral un reto que pone a prueba la capacidad visual y hasta permite identificar los problemas de la vista. Por esta razón, te presentamos algo que quizá pueda ayudarte a futuro. Eso sí, aunque no es completamente cierto, puedes usarlo como un descarte o advertencia.

IMAGEN COMPLETA

Se trata de una imagen formada por muchos puntos negros sobre un fondo blanco, en el medio puede vislumbrarse un número. Antes de hacer la prueba es recomendable alejar la vista de la pantalla unos segundos y después intentar descifrarlo. Quizá, luego de ver la imagen, tengas algunos problemas para descifrar bien los colores, pero este efecto pasará de inmediato.

Según el número que ve cada persona se estima qué problemas oculares sufre. No hay alguno a ciencia cierta porque es entendible que no todos tenemos la misma capacidad de ver las cosas. Sin embargo, puedes usarlo como una advertencia para visitar a tu oftamólogo más cercano y no descuidar un problema que, a futuro, quizá se vuelva en una gran dificultad que lamentar.

¿Qué numero ves?

Si el resultado es 3246, se diagnostica astigmatismo y miopía. Si es 3240, es solo astigmatismo. El número 1246 significa una leve miopía y 1240 indica que los ojos están sanos. A pesar de la popularidad del reto, profesionales de la oftalmología recomendaron no tomarlo como un diagnóstico totalmente fiable. Pero sí como una alerta para acudir a una consulta con un médico.

Recuerda que los retos virales solo han llegado a nuestras vidas para llenarlas de diversión. Cuando tengas tiempo libre y quieras entretenerte, participar en uno no es una mala idea. Ya pronto te daremos a conocer un nuevo desafío. ¡No dejes de visitar Depor!

