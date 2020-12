Este viral no es fácil, ojo. No tienes que hacerlo si realmente no puedes. Pero si te gustan los desafío visuales y encarar un verdadero reto, pues te traemos uno que te sorprenderá sobremanera. Mira el nuevo viral que da la hora en redes sociales.

Como ha sido costumbre en Depor durante todo el año, aún más en tiempos de pandemia, los retos virales o desafíos visuales han sido un gran acompañante de millones de usuarios en las redes sociales y en los medios tradicionales.

Pensado en ti, en tus gustos o preferencias, te traemos un desafío que viene dando la hora en los últimos días, tanto por su complejidad visual y por el tiempo límite que muy pocos han podido resolverlo. ¿Estás animado ya para enfrentarlo? Vamos con la imagen que viene rondando en redes sociales.

Imagen viral

A continuación, te presentamos la imagen del reto viral que está dando la hora en redes sociales en los últimos días. Tienes que prestar mucha atención a cada detalle de esta composición y solo debes encontrar al tigre diferente a los demás.

¿Eres capaz de hallar al tigre diferente a los demás en solo 20 segundos de este reto viral? (Dudolf)

Solución del viral

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral. Si miras detenidamente la imagen, el tigre es fácil de ubicar, solo tuviste que mirar todos los felinos con paciencia y ampliando tu visión. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Para mayor información al respecto, te pedimos que revises nuestra galería, ahí podrás dar con esa solución que quizás no tenías en consideración y ahora te está dando un dolor de cabeza que no pretendías.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

