Los retos visuales suelen ser el ‘hobby’ perfecto que han encontrado miles de internautas en redes sociales como Facebook o Twitter con el fin de entretenerse en tiempos de cuarentena. Esta vez, una singular imagen se hizo tendencia en cuestión de horas. Este desafío es uno de los más complicados que se ha podido ver, pues solo tienes 10 segundos para resolverlo. ¿Podrás hacerlo?

Durante el tiempo de cuarentena implementado para frenar el rápido avance del nuevo coronavirus, los retos visuales se han vuelto uno de los pasatiempos favoritos de miles de usuarios de Facebook. Esto debido a que las personas permanecen más tiempo en sus hogares y buscan algunos juegos para mantenerse ocupados.

Imagen del reto

¿En qué consiste el desafío? Simple: debes observar por unos segundos la imagen que contiene bastantes siluetas de gatos. Lo único que tienes que hacer para superar este reto de Facebook es localizar a los tres felinos que llevar un collar con cascabel. Parece sencillo, pero no lo es.

Presta mucha atención. Este desafío se volvió viral en Facebook, ya que la dificultad ha logrado que miles de internautas tengan más de un dolor de cabeza. Como podrás notar, en esta figura se ven decenas de siluetas de gatos, pero no todos son iguales, ya que tres de ellos tienen un collar con cascabel en el cuello.

Encuentra a los tres felinos en la imagen.

Solución del reto

Si hasta ahora no has podido encontrar a los tres felinos, no te sientas mal. Aquí te ayudaremos. Primero te daremos una pista: uno de se encuentra en la octava fila, el otro en la novena y el último en la decimoquinta. ¿Los viste?

Si pese a eso aún no lograr hallar la respuesta a este desafío visual de Facebook, te dejamos la imagen con la respuesta. Así también te invitamos a que revises nuestra galería para que observes la foto.

Respuesta del reto viral.

MÁS SOBRE RETOS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

El momento en el que la familia salva a los perros en el Huracán Hanna

El momento en el que la familia salva a los perros en el Huracán Hanna